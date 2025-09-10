Nubifragio a Portoferraio, l’Elba in ginocchio: 200 persone isolate per frana, esondati 2 fossi

Un violento nubifragio ha colpito ieri Portoferraio, in provincia di Livorno, mettendo a dura prova il sistema idrogeologico locale. Inizialmente in stato di allerta gialla, la situazione è rapidamente precipitata con l’aggiornamento a livello arancione, lasciando poco tempo per organizzare una risposta adeguata. Il maltempo ha causato danni estesi e disagi diffusi. La circolazione stradale è stata bloccata per ore, isolando la città. Frane e smottamenti hanno interessato la strada provinciale e una voragine ha interrotto il collegamento verso la località Forno, isolando circa 200 persone. Numerose le persone rimaste bloccate in auto, case e attività commerciali, con le squadre di soccorso che hanno faticato a gestire il numero elevato di chiamate d’emergenza.

Il sindaco di Portoferraio, Tiziano Nocentini, ha evidenziato la gravità della situazione, definendola “decisamente più grave” rispetto a precedenti episodi e ha invitato i cittadini a limitare gli spostamenti allo stretto necessario. Nonostante la vasta portata dei danni, non sono stati segnalati feriti. Il Centro Operativo Comunale di Protezione civile è stato attivato per coordinare le operazioni e fornire assistenza alla popolazione.

Altri 50 mm si sono abbattute sull’Isola dell’Elba dopo il nubifragio di ieri e si registrano ulteriori allagamenti. Sono esondati il fosso della Valle di Lazzaro e il fosso della Concia, entrambi a Portoferraio (Livorno). La Protezione civile Toscana ha riportato che nelle ultime ore si sono cumulati fino a 50 mm di pioggia su Elba, basso Livornese e nella Lucchesia, fino a 30 nel Pisano, tra 10 e 20 mm sulle rimanenti zone nord occidentali, e il resto della costa centrale. Al momento precipitazioni sparse di debole o moderata intensità, più diffuse su Nord/Ovest, Livornese e Pisano.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.