Nuovo forte terremoto in Afghanistan, Onu: “potenzialmente colpite centinaia di migliaia di persone”

Un altro forte terremoto, di magnitudo 5.2, ha colpito oggi l’Afghanistan orientale, due giorni dopo il sisma che ha devastato diverse province al confine con il Pakistan, causando oltre 1.400 vittime, secondo l’US Geological Survey (USGS). L’epicentro del terremoto è stato individuato 34km a nord-est della città di Jalalabad, nella provincia di Nangarhar, ad una profondità di 10km, hanno riferito i sismologi americani.

Intanto, l’Onu avverte che il terremoto di magnitudo 6 che ha colpito l‘Afghanistan il 31 agosto potrebbe aver colpito “centinaia di migliaia di persone”, prevedendo un aumento “esponenziale” del numero di morti e feriti. Il violento terremoto, seguito da almeno cinque forti repliche, ha colpito aree remote nelle province montuose di Nangarhar, Kunar e Laghman nel cuore della notte.

“Riteniamo che il numero di persone colpite potrebbe potenzialmente raggiungere quasi centinaia di migliaia”, ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra Indrika Ratwatte, coordinatrice umanitaria delle Nazioni Unite in Afghanistan. Il bilancio ufficiale finora è di oltre 1.400 vittime e oltre 3.100 feriti. Parlando da Kabul, ha spiegato che la sua stima si basava sui “dati dei precedenti terremoti in questa regione”. “Non c’è dubbio che il bilancio delle vittime aumenterà in modo esponenziale”, ha assicurato.

“La sfida più grande è raggiungere queste aree remote” del Paese “quando le strade sono gravemente danneggiate“, ha spiegato, prima di aggiungere: “abbiamo bisogno di elicotteri”.

Appelli per le donazioni

Tutte le agenzie delle Nazioni Unite hanno lanciato appelli per le donazioni e un primo stanziamento di 5 milioni di dollari è stato stanziato dal Fondo Globale di Risposta alle Emergenze delle Nazioni Unite. E le Nazioni Unite lanceranno presto un appello per gli aiuti di emergenza, ha affermato Jens Laerke, portavoce dell’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari (OCHA) a Ginevra, sebbene abbia aggiunto che non è ancora stata fissata una data.

“C’è urgente bisogno di sostegno e solidarietà internazionale per aiutare la popolazione afghana colpita in questo periodo estremamente difficile, con l’avvicinarsi dell’inverno“, ha affermato Ratwatte, sottolineando che il piano annuale di risposta umanitaria delle Nazioni Unite per l’Afghanistan (2,4 miliardi di dollari) è finanziato solo al 28%. “Abbiamo bisogno di un forte e urgente intervento della comunità internazionale per rispondere a questa crisi“, ha aggiunto.

Molteplici crisi nel Paese

L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) a Ginevra, Babar Baloch, ha osservato che il Paese sta già affrontando molteplici crisi, tra cui una grave siccità e l’ondata di rifugiati che tornano, a volte forzatamente, dall’Iran e dal Pakistan. “Le comunità stanno lottando per integrare i 2,5 milioni di afghani che sono tornati o sono stati costretti a tornare dai Paesi vicini quest’anno“, ha dichiarato il portavoce dell’UNHCR Babar Baloch durante la conferenza stampa.

Circa il 24% degli afghani di ritorno dal Pakistan si è recato nella provincia di Nangarhar, una delle più colpite dal terremoto. “È assolutamente necessario fornire assistenza umanitaria immediata per aiutare la popolazione afghana. Le nostre scorte e la nostra capacità di risposta sono al limite. Stiamo lanciando un appello globale per un sostegno urgente”, ha affermato Baloch.