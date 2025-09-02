Orrore a Biella, cucciola di pitbull di 3 mesi sventrata con una lama

MeteoWeb

“Hanno tentato di uccidere una cagnolina di Pitbull di soli 3 mesi aprendogli la pancia con una lama. Il fatto denunciato dai proprietari della piccola pitbull sarebbe avvenuto nei giorni scorsi a Biella. Secondo quanto appreso la cagnolina che vive tra il giardino condominiale e l’appartamento dei proprietari della città piemontese avrebbe subito un tentativo di uccisione. Il criminale responsabile di questa violenza non è ancora stato individuato. Per questo l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente nei giorni prossimi sporgerà una denuncia alle autorità giudiziarie per fare luce e trovare i responsabili di questo atto criminale”: è quanto si legge in una nota dell’AIDAA.