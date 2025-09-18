Paura in Kamchatka, terremoto 7.8 fa tremare case e strade: le prime notizie dopo la scossa

Un terremoto di magnitudo 7,8 è stato rilevato al largo della costa della Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo, secondo quanto riportato dall’Usgs, l’istituto geofisico americano, pochi giorni dopo un altro forte terremoto nella zona. Il sisma ha colpito 128 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, a una profondità di 10 chilometri. Il Centro di allerta tsunami del Pacifico degli Stati Uniti ha diramato un’allerta per possibili onde pericolose lungo le coste vicine. Il terremoto ha scosso gli edifici: i video pubblicati sui social media russi mobili e lampade tremare nelle case, mentre in un altro filmato si vede un’auto parcheggiata che oscillava avanti e indietro su una strada.

I dettagli sul terremoto

La filiale locale del servizio geofisico statale russo ha fornito una stima inferiore di magnitudo, pari a 7.4, e ha segnalato almeno cinque scosse di assestamento. “Questa mattina stiamo ancora una volta mettendo alla prova la resilienza degli abitanti della Kamchatka – ha affermato il governatore della regione Vladimir Solodov su Telegram – Al momento non ci sono segnalazioni di danni. Chiedo a tutti di mantenere la calma. È stato emesso un allarme tsunami per la costa orientale della penisola. La popolazione è stata allertata”. La penisola di Kamchatka si trova su una fascia tettonica nota come Anello di Fuoco, che circonda gran parte dell’Oceano Pacifico ed è un punto caldo per l’attività sismica.

Lo scorso 30 luglio, sempre al largo della penisola, si era verificato un altro potentissimo Terremoto , di magnitudo 8.8, che fu tra le dieci scosse più forti di sempre nel mondo. Anche in quella occasione fu l’istituto americano a diramare l’allerta tsunami per l’Alaska, il Giappone e le Hawaii, oltre che per la Russia. Messaggi alla popolazione perché si tenesse lontano dalle coste erano stati diramati dalle autorità di molti altri Paesi, dalla Cina alle Filippine, fino al Perù, al Messico, alla Colombia e all’Ecuador. Nessuno era rimasto ferito, ma onde anomale alte fino a cinque metri avevano investito le coste russe. Dopo il sisma era cominciata l’eruzione di un vulcano della Kamchatka, il Klyuchevskoy.