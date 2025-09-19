Previsioni Meteo Toscana: l’equinozio porta piogge diffuse

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso. Venti deboli. Mari poco mossi. Temperature in ulteriore lieve aumento con punte di 32-33°C sulle pianure interne, valori ampiamente sopra media.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli variabili o assenti.
Mari: calmi o poco mossi.
Temperature: quasi stazionarie su valori superiori alla norma di 4-5 gradi. Punte di 31-32 gradi.
Domenica 21 sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli di Scirocco in rinforzo a moderati su costa e Arcipelago.
Mari: poco mossi.
Temperature: minime stazionarie, massime in lieve diminuzione.
Lunedì 22, equinozio d’autunno, attesa nuvolosità in aumento fino a cielo coperto dal pomeriggio, quando saranno possibili precipitazioni diffuse inizialmente su Arcipelago e zone costiere in estensione alle zone interne.
Venti: moderati di Scirocco.
Mari: mossi, a tratti molto mossi.
Temperature: minime in aumento sulle zone occidentali, massime in calo.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.