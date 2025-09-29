Previsioni Meteo, tutto sull’incredibile ondata di freddo in arrivo tra 1 e 5 ottobre: crollo termico di -12°C, ecco dove nevicherà

Settembre si concluderà domani all’insegna di un clima decisamente freddo sull’Italia, anche se con un miglioramento delle condizioni meteo che oggi e domani rimangono prevalentemente stabili e soleggiate in tutto il Paese. Molto più significativo quello che succederà nei primi giorni di ottobre, a partire da dopodomani, mercoledì 1 ottobre, quando inizierà la grande ondata di freddo e maltempo di cui parliamo da giorni. Si tratterà di un evento meteorologico davvero eccezionale, che rischia di raggiungere persino valori da record.

L’aria fredda arriverà sull’Italia dalle steppe della Russia europea, scorrendo lungo il bordo dell’Anticiclone Russo-Scandinavo da giorni posizionato al confine tra Finlandia e Russia con valori di pressione sempre a ridosso dei 1040hPa. Quest’anticiclone tipicamente invernale sarà il motore di quest’irruzione fredda, spingendo l’aria di origine artica verso i Balcani e il Mediterraneo centrale. Qui, giovedì 2 ottobre si formerà un Ciclone sul mar Jonio che alimenterà forte maltempo al Centro/Sud Italia:

La dinamica dell’irruzione fredda è tipicamente invernale e porterà effettivamente temperature invernali sull’Italia, in modo eccezionalmente precoce rispetto al periodo dell’anno in cui ci troviamo. Se la scorsa settimana, con l’Equinozio d’Autunno in realtà è sembrato essere scoccato il Solstizio d’Inverno (sulle Alpi la neve è scesa a quote mai viste da oltre 30 anni a settembre!) tanto che le temperature sono già crollate su valori di gran lunga inferiori rispetto alle medie del periodo (stamani in pianura Padana, tra Torino e Asti, varie località sono piombate ad appena +4°C di temperatura minima! E Avezzano, nel cuore dell’Abruzzo, è scesa a +6°C!), quello che succederà nei prossimi giorni è davvero clamoroso.

L’Italia piomberà improvvisamente in pieno inverno, con temperature da record per questo periodo dell’anno: sarà un’irruzione fredda destinata a rimanere a lungo scolpita negli annali di meteorologia del nostro Paese.

Sono impressionanti le mappe con le anomalie termiche previste per giovedì 2 e venerdì 3 ottobre, quando le temperature piomberanno oltre 10°C sotto le medie del periodo su gran parte d’Italia e addirittura 12°C sotto le medie del periodo tra l’Adriatico e i Balcani. Il crollo termico fino a -12°C dalla norma, infatti, sarà davvero eccezionale e potrebbe portare a nuovi record di freddo mensili, nonostante saremo soltanto nei primi giorni del mese, e non negli ultimi. Ecco le anomalie termiche previste al suolo per giovedì mattina:

Ancora più clamorosa la mappa per venerdì mattina, con temperature pazzesche nel cuore del Mediterraneo. Tradotto in temperature reali, avremo minime sottozero in pianura Padana con estese e diffuse gelate al Nord e anche nelle zone interne del Centro. Sarà necessario attivare i riscaldamento di abitazioni, uffici e negozi in grande anticipo rispetto al solito.

Il maltempo si concentrerà sulle Regioni Adriatiche e al Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia le Regioni più colpite, con nevicate a quote mai viste per inizio ottobre sull’Appennino: oltre i 1.200 metri in Abruzzo e Molise, oltre i 1.400/1.500 metri sulle altre Regioni del Sud peninsulare, oltre i 1.600 metri in Sicilia. Parliamo ovviamente di montagna, sarebbero quote medio-alte in pieno inverno (gennaio-febbraio), ma adesso, all’inizio di ottobre, appena dieci giorni dopo la fine dell’estate, si tratta di quote bassissime, davvero eccezionali.

Attenzione al maltempo che mercoledì 1 ottobre, nella fase frontale dell’irruzione fredda con i forti venti di bora in arrivo dalla porta di Trieste, si innescherà rapidamente anche sulle Regioni del Nord e sulle Regioni centrali tirreniche, seppur in modo fugace. Tutti i dettagli nel video di seguito:

Il monitoraggio meteo in diretta con tutte le mappe di satelliti, radar, fulminazioni e mappe

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: