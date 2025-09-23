Prime immagini dallo strumento 3MI del satellite MetOp-SG: svelati aerosol e fumi sull’Europa

Il satellite MetOp Second Generation (MetOp-SG) è stato lanciato nell’agosto 2025. Due dei suoi strumenti hanno già inviato i primi dati. Ora è il turno del Multiviewing multichannel multipolarisation imager (3MI). Questo strumento ad alta tecnologia, costruito da Leonardo, fornisce dati sugli aerosol nella nostra atmosfera. Le prime immagini catturate da 3MI sono una vista del Nord Africa, dell’Italia e del Mediterraneo orientale, acquisite tra le 10:59 e le 11:03 CEST del 28 agosto. A sinistra vediamo una vista standard con luce naturale, che evidenzia nuvole e superfici terrestri. L’immagine a destra, basata su misurazioni in luce polarizzata, rivela dettagli molto più fini della composizione dell’atmosfera, come sottili strutture nuvolose sull’Italia e il fumo degli incendi boschivi sul bordo destro dell’immagine, vicino alla Grecia.

Le immagini confermano che lo strumento sta funzionando bene mentre fornisce i suoi flussi di dati preliminari.

Quando la luce solare interagisce con le particelle presenti nell’aria, come goccioline, fumo o polvere, la luce diffusa vibra in direzioni specifiche, una proprietà chiamata polarizzazione. Catturando questa prospettiva, 3MI fornisce informazioni più approfondite sul tipo e sulle dimensioni delle particelle presenti nell’atmosfera.

Lo strumento 3MI ha una banda di rilevamento molto ampia (oltre 2200km), quindi le immagini non appaiono nitidamente a fuoco. L’obiettivo degli strumenti è piuttosto quello di rilevare gli aerosol atmosferici. Queste immagini rappresentano nuove osservazioni molto importanti che miglioreranno le capacità delle missioni satellitari meteorologiche e climatologiche.

MetOp-SG traccia il fumo degli incendi boschivi nell’Europa meridionale

Nella seconda immagine, a sinistra vediamo una vista ingrandita che mostra Italia e Grecia, con elaborazione e correzioni iniziali. L’immagine polarizzata a destra mostra chiaramente il fumo degli incendi sull’Europa meridionale, che è molto meno visibile nell’immagine a luce naturale a sinistra.

Gli incendi boschivi sono stati mortali per tutta l’estate del 2025, intensificati da ondate di calore record e temperature elevate in alcune parti dell’Europa meridionale. Questo tipo di dati sarà fondamentale per rilevare e tracciare gli incendi boschivi, oltre a fornire informazioni per le valutazioni della qualità dell’aria e gli interventi di sanità pubblica in tutta Europa e oltre.

MetOp-SG cattura un arco di nubi sopra Cile e Perù

Il 28 agosto, sopra Cile e Perù, 3MI ha anche catturato una suggestiva caratteristica atmosferica nota come arco di nubi: un arco simile a un arcobaleno formato dall’interazione della luce solare con minuscole gocce d’acqua nelle nubi. L’immagine a sinistra è in luce naturale e l’arco di nubi è appena visibile. Nell’immagine a destra, basata su misurazioni in luce polarizzata, l’arco di nubi è vivido. La spettacolare gamma di colori è direttamente correlata alla dimensione delle gocce, un’informazione fondamentale per comprendere la struttura delle nubi e migliorare le previsioni meteorologiche.