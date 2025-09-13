Russia, nuovo violentissimo terremoto in Kamchatka: scatta l’allarme tsunami nel Pacifico | LIVE

Un violentissimo terremoto magnitudo 7.4 si è verificato al largo della costa della Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo, secondo quanto riportato dall’Istituto geofisico statunitense USGS. Il Pacific tsunami Warning Center ha dichiarato che onde “pericolose” sono possibili lungo le coste entro 300 km dall’epicentro del sisma. Il violento sisma è stato localizzato ha colpito a 111 km Est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, capoluogo dell’omonima regione, con ipocentro ad una profondità di 39,5 km.

La città di Petropavlovsk-Kamchatsky ospita la base sottomarina Rybachiy della Marina russa e la base aerea di Yelizovo dell’Aeronautica militare russa.

Russia, nuovo forte terremoto in Kamchatka

Si ricordi che un terremoto di proporzioni epocali, il più potente degli ultimi decenni, ha scosso la penisola della Kamchatka, in Russia, lo scorso 30 luglio. La scossa magnitudo 8.8 non ha solo provocato onde di tsunami e danni, ma ha anche causato un’incredibile trasformazione geologica: l’intera parte meridionale della penisola si è spostata di quasi 2 metri verso Sud/Est.