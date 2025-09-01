Sciame sismico ai Campi Flegrei, il punto dell’INGV: 119 scosse registrate, la più forte di magnitudo 4.0 a Pozzuoli

MeteoWeb

Dalle ore 16:09 di ieri 31 agosto 2025 è in corso uno sciame sismico nell’area Campi Flegrei. Alle ore 14:00 di oggi, 01 settembre 2025, sono stati rilevati in via preliminare 119 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 e una magnitudo massima Md = 4.0 ± 0.3. Nella mappa sono riportate le localizzazioni degli eventi con magnitudo Md ≥ 1.0. Il terremoto di magnitudo maggiore è stato registrato alle ore 04:55:45 del 01 settembre 2025 dalla Rete Sismica dell’Osservatorio Vesuviano – INGV, di magnitudo Md: (4.0 +- 0.3) localizzato nel comune di Pozzuoli, a nord-ovest dell’Accademia Aeronautica, ad una profondità di 2.3 km. E’ quanto comunicato dall’INGV.