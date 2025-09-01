Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei, oltre 100 scosse

MeteoWeb

Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei: proseguono le scosse con epicentro a Pozzuoli, tra cui la più forte magnitudo 4 avvenuta alle 04:55 questa mattina. “Lo sciame è iniziato ieri e al momento abbiamo registrato più di un centinaio di scosse“, ha spiegato all’ANSA Lucia Pappalardo, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. “Il meccanismo è sempre quello legato alla deformazione del suolo, che prosegue al ritmo di circa 15 millimetri al mese nel Rione Terra, dove il sollevamento ha raggiunge i valori massimi dunque lo scenario è sempre quello a cui siamo ormai abituati“.

La sismicità dei Campi Flegrei è legata in particolare al fenomeno del sollevamento del suolo, noto come bradisismo. L’attuale fase di sollevamento ha avuto inizio nel 2005 ed è più pronunciato nella parte centrale della caldera, 500 metri a Sud del Rione Terra di Pozzuoli. “Al momento non c’è alcun segnale di risalita del magma – ha concluso Pappalardo – e prevediamo che lo sciame continui anche nelle prossime ore, anche se è impossibile dire fino a quando proseguirà“.