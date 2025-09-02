MeteoWeb

La Slovacchia vede un grande potenziale nella collaborazione con la Russia nel settore energetico. Lo ha affermato il primo ministro slovacco Robert Fico durante un incontro con il presidente russo Vladimir Putin di cui ne dà conto l’agenzia Tass. “Vogliamo continuare a cooperare nel settore energetico. Siamo interessati alle forniture di gas e petrolio russi. Siamo anche interessati alla cooperazione in altri settori”, ha detto. Il primo ministro slovacco ha osservato che il volume delle forniture di gas russo alla repubblica attraverso il gasdotto TurkStream è in aumento. “Al momento siamo a quasi quattro miliardi di metri cubi all’anno”, ha affermato. Il 1° febbraio Gazprom ha iniziato a fornire gas alla società slovacca Spp attraverso il gasdotto TurkStream.

Secondo il contratto, le forniture continueranno fino al 2034. Fico ha anche affermato che Bratislava voterà contro il piano della Commissione Europea che prevede la graduale eliminazione delle risorse energetiche russe entro il 2027. Si è detto fiducioso che entro il 1° gennaio 2028, quando, secondo i piani di Bruxelles, entrerà in vigore un rigoroso divieto di acquisto di gas e petrolio dalla Russia, “molto potrà cambiare” e questa misura non sarà in vigore, perché “causerà un grave danno” ai paesi europei.

Divieto di nuovi contratti entro il 2025

In precedenza, la Commissione europea aveva pubblicato alcune iniziative per eliminare gradualmente il gas russo. La tabella di marcia afferma l’intenzione di vietare nuovi accordi sull’importazione di gas russo e contratti spot entro la fine del 2025. La Commissione europea vuole anche vietare gli acquisti di gas tramite gasdotto e Gnl dalla Russia entro la fine del 2027. Le proposte definitive giuridicamente vincolanti devono essere approvate dagli Stati membri nel Consiglio dell’Ue. Nel maggio 2022, l’Ue ha lanciato il programma REPowerEU, volto a porre fine alla dipendenza dal gas russo entro il 2027. Allo stesso tempo, il costo di acquisto del GNL russo per l’UE è aumentato di quasi 4,6 volte in tre anni a causa dell’aumento dei prezzi. Fino al 2022, il gas russo rappresentava il 40% delle importazioni totali di questa fonte energetica nell’UE, nel 2023 la sua quota è scesa a circa il 15%, ma nel 2024 ha ricominciato a crescere raggiungendo quasi il 19%, causando malcontento a Bruxelles.