Spazio, simboli di Unità: quando gli emblemi di volo sono diventati una tradizione? | FOTO

Gli emblemi esistevano già prima, ma sono diventati una tradizione dopo la prima spedizione a lungo termine sulla Stazione Spaziale Internazionale

Una delle tradizioni più belle e interessanti della cosmonautica moderna è la creazione di emblemi di volo spaziale. Sono raffigurati su galloni, bandiere e applicati agli scafi delle navicelle spaziali. Gli emblemi esistevano già prima, ma sono diventati una tradizione dopo la prima spedizione a lungo termine sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), spiega Roscosmos, l’agenzia spaziale Russa.

Riflettere i valori e lo spirito della spedizione

A partire dalla prima spedizione che ha dato vita alla ISS, composta dai russi Sergei Krikalev e Yuri Gidzenko e dall’americano William Shepherd, ogni equipaggio ha creato il proprio emblema unico, con simboli importanti per i membri della spedizione.

Un volo, due emblemi

Dal 2001, la tradizione si è estesa agli equipaggi della navicella Soyuz, che trasporta i cosmonauti da e verso la stazione. Ora ogni lancio ha il suo emblema.

Il primo è stato indossato dall’equipaggio della Soyuz TM-32: Talgat Musabayev, l’ingegnere di volo Yuri Baturin e il partecipante al volo spaziale Dennis Tito.

Ecco perché sulle tute dei cosmonauti si vedono spesso due stemmi: l’emblema dell’equipaggio e quello della spedizione.

Emblema della “casa spaziale” sulla Terra

Nell’industria spaziale globale, vengono ora creati emblemi per ogni missione spaziale, lancio o persino evento importante. Uno di questi eventi è stata l’inaugurazione del Centro Spaziale Nazionale in Russia. Per l’industria spaziale russa, diventerà una sorta di enorme stazione, dove un’ampia varietà di specialisti lavorerà insieme come un unico “equipaggio”.

