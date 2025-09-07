Stasera lo spettacolo dell’eclissi, sorgerà la Luna Rossa: ecco cosa vedremo in Italia, orari e dirette LIVE

Stasera il cielo si trasformerà in un palcoscenico naturale per uno degli eventi astronomici più attesi dell’anno: una eclissi totale di Luna, conosciuta anche come “Luna Rossa” o “Luna di Sangue”. Per oltre un’ora, il nostro satellite assumerà tonalità calde che spaziano dal rame all’arancio scuro, fino al rosso cupo. Un fenomeno che non richiede telescopi sofisticati né filtri di protezione: basterà alzare lo sguardo e lasciarsi sorprendere dal gioco di ombre e luci che l’Universo offre.

Che cos’è un’eclissi di Luna e perché il satellite diventa rosso

Un’eclissi lunare si verifica quando la Terra si allinea perfettamente tra il Sole e la Luna piena, proiettando la propria ombra sul disco lunare. A differenza di quanto accade nelle eclissi solari, l’evento è visibile da vaste aree del globo, poiché chiunque si trovi sul lato notturno della Terra può assistervi.

Durante la fase di totalità, la Luna non scompare del tutto, ma si colora di rosso. La spiegazione è legata all’atmosfera terrestre: i raggi solari, passando attraverso di essa, vengono deviati e filtrati. Le lunghezze d’onda più corte – blu e verdi – si disperdono, mentre quelle rosse riescono a piegarsi attorno alla Terra e raggiungere la Luna, illuminandola con la stessa tonalità che vediamo nei tramonti.

Gli orari in Italia: un’eclissi che ci sorprenderà al tramonto

Non tutte le fasi saranno visibili dal nostro Paese, poiché la Luna sorgerà già parzialmente oscurata. Ecco gli orari da segnare:

17:30 – ingresso della Luna nella penombra (non visibile dall’Italia);

– ingresso della Luna nella penombra (non visibile dall’Italia); 18:30 – inizio della fase parziale (ancora sotto l’orizzonte per noi);

– inizio della fase parziale (ancora sotto l’orizzonte per noi); 19:30 – la Luna sorgerà già “morsicata” dall’ombra terrestre;

– la Luna sorgerà già “morsicata” dall’ombra terrestre; 20:10 – inizio e massimo della totalità: il disco lunare apparirà rosso intenso;

– inizio e massimo della totalità: il disco lunare apparirà rosso intenso; 21:15 – fine della fase di totalità, la Luna tornerà progressivamente luminosa;

– fine della fase di totalità, la Luna tornerà progressivamente luminosa; 23:00 – termine dell’eclissi con l’uscita dall’ombra terrestre.

La coincidenza con il tramonto renderà l’esperienza ancora più suggestiva: chi avrà un orizzonte libero a Est vedrà la Luna sorgere già immersa nell’ombra, tingendosi subito di rosso.

Un’eclissi speciale: la Luna al perigeo

A rendere unico questo spettacolo c’è un dettaglio astronomico: la Luna si troverà a soli 3 giorni dal perigeo, il punto più vicino alla Terra nella sua orbita ellittica. Apparirà quindi più grande e brillante del solito, una sorta di “Superluna eclissata”.

Non si tratta di una differenza enorme a occhio nudo – circa il 7% rispetto a quando si trova all’apogeo – ma sufficiente a rendere il fenomeno più scenografico.

Dove sarà visibile e chi potrà seguire l’eclissi

L’eclissi del 7 settembre sarà visibile in tutta l’Europa, gran parte dell’Africa e dell’Asia occidentale, con una platea potenziale di oltre 7 miliardi di persone. Negli Stati Uniti, invece, non sarà osservabile.

In Italia la visione sarà ottimale: la Luna sarà già alta nel cielo durante la fase più spettacolare, offrendo condizioni ideali per l’osservazione a occhio nudo.

Come osservare e fotografare la Luna Rossa

Non serve attrezzatura: l’eclissi è sicura per gli occhi e non richiede filtri. Tuttavia, alcuni accorgimenti possono rendere l’esperienza migliore:

Scegliere un luogo con orizzonte libero a Est , lontano dalle luci artificiali;

, lontano dalle luci artificiali; Portare un binocolo per apprezzare le sfumature e i dettagli della superficie lunare;

per apprezzare le sfumature e i dettagli della superficie lunare; Per i fotografi: usare una reflex o uno smartphone con modalità notturna, meglio se con treppiede, per scatti più nitidi.

Dirette online: come seguire l’evento anche da casa

Per chi non potesse seguire l’evento direttamente, segnaliamo diversi webcast che permetteranno di assistere allo spettacolo dal vivo:

The Virtual Telescope Project – diretta da Manciano (Grosseto) a partire dalle 19:45;

Time and Date – collegamenti dal Mediterraneo con commento scientifico, dalle 18;

EduINAF – trasmissione speciale su YouTube e Facebook dalle 19:15, con spiegazioni degli astronomi italiani;

La Luna Rossa del 2025 sarà un evento che unisce rigore scientifico ed emozione poetica. Non resta che scegliere un buon punto di osservazione e lasciarsi catturare dalla magia di un fenomeno che, ancora una volta, dimostra quanto il cielo sappia sorprenderci.