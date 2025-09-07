Stasera l’eclissi: la “Luna di Sangue” tra scienza, storia e folclore

Questa sera, 7 settembre 2025, milioni di persone assisteranno a un evento astronomico che da secoli alimenta suggestioni, leggende e studi scientifici: una eclissi totale di Luna, nota popolarmente come “Luna di Sangue”. Mentre la scienza spiega il fenomeno con precisione, molte culture del passato l’hanno interpretata come un segno divino, un presagio o addirittura una minaccia. La Luna che si tinge di rosso, infatti, ha sempre stimolato l’immaginazione collettiva.

La spiegazione scientifica della Luna Rossa: un gioco di ombre e luci

L’eclissi lunare avviene quando la Terra si interpone tra il Sole e la Luna piena, proiettando la propria ombra sul satellite. A differenza delle eclissi solari, è visibile in ampie regioni della Terra e non comporta alcun rischio per gli occhi.

Il colore rosso nasce dall’atmosfera terrestre, che filtra la luce solare: le componenti blu e verdi vengono disperse, mentre quelle rosse riescono a raggiungere la Luna. È lo stesso fenomeno che colora i tramonti e le albe.

La tonalità varia di eclissi in eclissi: può dipendere da inquinamento atmosferico, eruzioni vulcaniche, quantità di polveri o aerosol presenti. In certi casi, la Luna appare di un rosso acceso, in altri di un cupo marrone.

La “Luna di Sangue” nella storia e nelle culture

Per millenni, le eclissi lunari hanno generato paure e superstizioni.

Nell’ antica Mesopotamia , erano viste come cattivi presagi per i re: durante le eclissi venivano posti “re fittizi” per proteggere i sovrani da eventuali sventure;

, erano viste come cattivi presagi per i re: durante le eclissi venivano posti “re fittizi” per proteggere i sovrani da eventuali sventure; Gli antichi Greci e Romani associavano spesso questi eventi a figure mitologiche e a poteri soprannaturali, sebbene le loro conoscenze astronomiche fossero in evoluzione;

e associavano spesso questi eventi a figure mitologiche e a poteri soprannaturali, sebbene le loro conoscenze astronomiche fossero in evoluzione; In India e Cina, il fenomeno era interpretato come una battaglia celeste: le popolazioni facevano rumori forti per “spaventare” gli spiriti o le creature che oscuravano il satellite.

Anche in epoca medievale in Europa, la Luna Rossa era collegata a guerre, epidemie e calamità naturali. L’associazione con il sangue ha contribuito a radicare l’idea di presagio negativo.

Dalla paura alla scienza moderna

Con l’avanzare dell’astronomia, soprattutto tra Rinascimento e Illuminismo, il fenomeno è stato progressivamente spiegato in termini scientifici. Oggi le eclissi lunari sono calcolabili al minuto con secoli di anticipo. Eppure, nonostante la comprensione scientifica, la Luna rossa continua a esercitare un fascino emotivo e simbolico: un ponte tra la nostra razionalità e l’immaginario collettivo.

Un fenomeno globale e condiviso

Questa eclissi sarà visibile in gran parte di Europa, Africa e Asia occidentale. In Italia, lo spettacolo raggiungerà il culmine alle 20:10, quando la Luna, già alta sull’orizzonte, si colorerà di rosso vivo.

Oltre 7 miliardi di persone nel mondo potranno assistere almeno a una parte del fenomeno, rendendolo un evento collettivo planetario, capace di unire culture e popoli diversi sotto lo stesso cielo.

Come vivere e immortalare l’esperienza

Per osservare la Luna di Sangue non servono strumenti: è sufficiente un cielo sereno e un orizzonte libero a Est. Tuttavia, un binocolo o un piccolo telescopio permettono di ammirare dettagli spettacolari: i rilievi lunari che emergono in controluce, le sfumature dell’ombra terrestre che si allungano sul disco.

Gli appassionati di fotografia potranno cimentarsi con scatti notturni: bastano una macchina fotografica reflex o uno smartphone con treppiede e tempi di esposizione adeguati.

La Luna Rossa: tra mito e poesia

Anche nel mondo contemporaneo, la Luna eclissata conserva un’aura di mistero e poesia. Non a caso è stata fonte di ispirazione per poeti, pittori e musicisti. La sua immagine rossa evoca passione, ciclicità e trasformazione, ricordando all’umanità quanto i fenomeni naturali abbiano sempre avuto un forte impatto culturale.

La Luna di Sangue non sarà soltanto un’occasione per osservare un raro fenomeno astronomico, ma anche un momento di connessione con la nostra storia: dalle antiche paure agli studi scientifici moderni, passando per il folclore che ancora oggi accompagna il nostro satellite.