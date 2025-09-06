La “Luna di Sangue” illuminerà il cielo d’Italia: come e quando osservare l’eclissi totale, anche online

L’eclissi del 7 settembre sarà osservabile da gran parte dell’Europa, dell’Africa e dell’Asia occidentale: ecco come vederla dall'Italia, anche in diretta streaming

La sera di domenica 7 settembre 2025 il cielo offrirà agli osservatori un appuntamento astronomico che si preannuncia tra i più spettacolari e attesi dell’anno: una eclissi totale di Luna, conosciuta popolarmente come “Luna di Sangueper il caratteristico colore rosso che il nostro satellite assumerà durante la fase di totalità. Questo fenomeno, visibile a occhio nudo, si verifica quando la Terra si interpone perfettamente tra il Sole e la Luna piena, proiettando la propria ombra sul disco lunare. L’eclissi del 2025 avrà inoltre un tocco di eccezionalità: il nostro satellite si troverà a pochi giorni dal perigeo, il punto più vicino alla Terra nella sua orbita ellittica, apparendo leggermente più grande e brillante del solito. Per oltre un’ora la Luna assumerà sfumature che spaziano dall’arancio al rosso cupo, regalando un’emozione che mescola scienza e poesia, e che potrà essere ammirata da milioni di persone in Europa, Africa e Asia.

 

 

Che cos’è un’eclissi lunare

Un’eclissi lunare si verifica quando la Terra si interpone esattamente tra il Sole e la Luna piena, proiettando la propria ombra sul disco lunare. Durante la fase di totalità, la Luna non scompare del tutto ma si tinge di un rosso cupo: ciò avviene perché la luce solare, deviata e filtrata dall’atmosfera terrestre, raggiunge ugualmente il satellite con tonalità calde, simili a quelle dei tramonti.

Questo fenomeno, visibile senza alcuna attrezzatura particolare, è sicuro per gli occhi e può essere ammirato a occhio nudo, con binocoli o telescopi per coglierne i dettagli.

Credit Scientific Visualization Studio NASA

 

Gli orari in Italia

Secondo le previsioni astronomiche, l’eclissi inizierà molto presto, ma non tutte le fasi saranno osservabili dal nostro Paese.

  • 17:30 – inizio della penombra (non visibile dall’Italia, Luna ancora sotto l’orizzonte);
  • 18:30 circa – inizio della fase parziale (ancora invisibile in Italia),
  • 19:30 – la Luna sorgerà sull’orizzonte italiano, già parzialmente eclissata;
  • 20:10 – fase di massima totalità: la Luna, ormai alta nel cielo, si colorerà di rosso intenso;
  • 21:15 circa – la totalità si concluderà, lasciando spazio alla fase parziale,
  • 23:00 – l’eclissi terminerà con l’uscita della Luna dall’ombra terrestre,

Un dettaglio importante: questa eclissi avverrà a soli 3 giorni dal perigeo, il punto dell’orbita lunare più vicino alla Terra. La Luna apparirà quindi leggermente più grande e luminosa del solito, accentuando la spettacolarità del fenomeno.

Dove sarà visibile

L’eclissi del 7 settembre sarà osservabile da gran parte dell’Europa, dell’Africa e dell’Asia occidentale. In totale, oltre 7 miliardi di persone avranno la possibilità di assistere almeno a una delle fasi. Negli Stati Uniti, invece, l’evento non sarà visibile.

Per l’Italia, la visione sarà ottimale: sebbene la Luna sorgerà già in fase di eclissi parziale, lo spettacolo della totalità si svolgerà nel momento migliore della serata, con il nostro satellite già ben visibile a occhio nudo.

Come osservare l’eclissi

Non occorrono strumenti specifici: basta trovare un luogo con orizzonte libero a Est, lontano da fonti di inquinamento luminoso.
Per chi dispone di un binocolo o di un piccolo telescopio, i dettagli delle ombre lunari diventeranno ancora più affascinanti.

Il fenomeno può essere fotografato con una reflex o anche con smartphone dotati di modalità notturna, possibilmente utilizzando un treppiede per stabilizzare le immagini.

Come vedere l’eclissi online

Chi non potrà assistere dal vivo, o chi sarà penalizzato dal meteo, avrà comunque la possibilità di seguire l’eclissi online attraverso diverse dirette gratuite:

  • The Virtual Telescope Project – trasmetterà l’evento in streaming da Manciano (Italia) a partire dalle 19:45, con immagini riprese dai suoi telescopi robotici;

  • Time and Date offrirà una diretta dal Mediterraneo, con collegamenti da Cipro e il commento degli esperti, disponibile dalle 18 ora italiana.

 

