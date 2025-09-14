Stazione Spaziale: l’attracco del cargo Progress visto dalla ISS | FOTO

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha accolto il cargo russo Progress MS-32: l’arrivo è stato immortalato da Oleg Platonov (immagini nella gallery in alto), cosmonauta russo attualmente a bordo dell’avamposta spaziale. Il veicolo ha portato rifornimenti essenziali per l’equipaggio, tra cui acqua, cibo e materiali per esperimenti scientifici, oltre a una tuta spaziale Orlan-MKS n° 7 per le future attività extraveicolari. Il cargo si è agganciato al modulo Zvezda della ISS alle 19:23 ora italiana mentre sorvolava il Kazakhstan, a circa 418 km di altitudine, 2 giorni dopo il decollo dal cosmodromo russo di Baikonur. Con 2,8 tonnellate di carico, Progress MS-32 resterà agganciata alla Stazione per circa 6 mesi, per poi rientrare e bruciare nell’atmosfera terrestre.

Attualmente la ISS ospita 7 membri dell’Expedition 73: Zena Cardman, Mike Fincke e Jonny Kim della NASA; Kimiya Yui di JAXA; Sergey Ryzhikov, Alexey Zubritsky e Oleg Platonov di Roscosmos. Ryzhikov è al comando della missione, mentre tutti gli altri ricoprono il ruolo di ingegneri di volo.

Progress MS-32 si unisce ad altri 4 veicoli già agganciati alla ISS: un altro cargo Progress, un cargo Dragon, e navette per equipaggio, una Soyuz e Crew Dragon “Endeavour”. Nei prossimi giorni è atteso anche l’arrivo del cargo Cygnus di Northrop Grumman (17 settembre).