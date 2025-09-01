Terremoto Campi Flegrei, cede costone a Pozzuoli: famiglie invitate ad allontanarsi

MeteoWeb

A seguito delle scosse di terremoto delle ultime ore nella zona dei Campi Flegrei, un edificio di via Napoli a Pozzuoli è tenuto sotto stretta osservazione. L’attività sismica non ha causato danni rilevanti alla struttura dell’edificio ma ha causato il cedimento di un costone che si trova nei pressi dello stesso fabbricato. Per garantire l’incolumità, le 11 famiglie che occupano le altrettante unità abitative del palazzo sono state invitate ad allontanarsi. Il Comune di Pozzuoli, come già accaduto in passato, attiverà le procedure per garantire l’accoglienza.

Quella del costone è una delle due criticità registrate dal Centro coordinamento soccorsi convocato dal Comune di Pozzuoli già ieri sera, con l’inizio dello sciame sismico ancora in corso nell’area: l’altra è una fessura sul manto stradale all’interno di un cantiere Eav in via San Francesco ai Gerolomini, sulla quale sono già in corso delle verifiche.

Dopo la scossa, sottolinea il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, “ci siamo subito attivati con la Polizia Municipale e con le associazioni di volontari di Protezione Civile. Abbiamo fatto un monitoraggio sul territorio e da quello che abbiamo riscontrato abbiamo solo queste due criticità. Abbiamo le normali attività di routine sulle scuole, sia dal punto di vista statico che per quanto riguarda l’anidride carbonica e non sono state registrate anomalie. Nelle prossime ore, arriveranno i dati dei sensori che abbiamo installato su tre edifici sentinella e potremo capire se c’è stato uno scostamento di questi edifici e in che termini. Siamo abbastanza sereni su quello che dobbiamo fare anche perché non ci sono stati alert da parte dell’Osservatorio Vesuviano”.

Sindaco di Bacoli: “non registriamo danni”

“Non registriamo danni a Bacoli”, afferma il sindaco Josi Gerardo della Ragione che, sui social, rassicura i suoi concittadini dopo la scossa di magnitudo 4 della scorsa notte nella zona dei Campi Flegrei. “Ho appena concluso incontro con la Prefettura di Napoli – ha raccontato – Abbiamo avviato la verifica in tutte le scuole del territorio. In modo tempestivo. E non vi sono criticità. Continueremo fin da subito con il monitoraggio dei costoni in mare. Nessun danno segnalato presso le abitazioni private e gli edifici pubblici”.

“Ho convocato e stiamo riuniti in Centro Operativo Comunale e resto in contatto con l’Osservatorio Vesuviano, le forze dell’ordine e la Protezione Civile nazionale e della Regione Campania – ha aggiunto – Siamo una comunità forte. Insieme, affrontiamo ogni ostacolo. Un passo alla volta”.