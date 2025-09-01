Terremoto Campi Flegrei, le parole di Florindo (INGV) su sciame sismico e bradisismo

Campi Flegrei, Florindo: ''da aprile il livello del suolo nell'area si continua a sollevare di circa 1,5cm al mese per via del fenomeno del bradisismo"

terremoto campi flegrei
MeteoWeb

Dalle due scosse di ieri pomeriggio è partita una sequenza sismica. Sono state registrate circa 100 scosse, da ieri fino alle 12 di oggi. Alcune però sono strutturali e quindi non sono state neanche state avvertite dalla popolazione”. Lo ha dichiarato all’Adnkronos il Presidente dell’INGV, Fabio Florindo, dopo la forte scossa di magnitudo 4 registrata nella notte ai Campi Flegrei. Florindo ha precisato che ”da aprile il livello del suolo nell’area si continua a sollevare di circa 1,5cm al mese per via del fenomeno del bradisismo. È da 20 anni che accade questo nella zona ma negli ultimi tempi è stato riscontrato un lento e costante sollevamento. Il terreno ha una forma quasi a cupola e il punto più alto è il Rione Terra a Pozzuoli”.

La scossa principale, di magnitudo 4, è stata registrata alle 4.55 di oggi con epicentro proprio a Pozzuoli e ipocentro a 0,3 km di profondità. Si tratta del sisma più forte dall’inizio della sequenza sismica, che da ieri conta oltre 100 eventi. Sempre nella giornata di ieri si erano verificate anche due scosse di magnitudo 3.3.

Ultimi approfondimenti di GEOLOGIA