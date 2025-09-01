Terremoto Campi Flegrei, le parole di Florindo (INGV) su sciame sismico e bradisismo

MeteoWeb

”Dalle due scosse di ieri pomeriggio è partita una sequenza sismica. Sono state registrate circa 100 scosse, da ieri fino alle 12 di oggi. Alcune però sono strutturali e quindi non sono state neanche state avvertite dalla popolazione”. Lo ha dichiarato all’Adnkronos il Presidente dell’INGV, Fabio Florindo, dopo la forte scossa di magnitudo 4 registrata nella notte ai Campi Flegrei. Florindo ha precisato che ”da aprile il livello del suolo nell’area si continua a sollevare di circa 1,5cm al mese per via del fenomeno del bradisismo. È da 20 anni che accade questo nella zona ma negli ultimi tempi è stato riscontrato un lento e costante sollevamento. Il terreno ha una forma quasi a cupola e il punto più alto è il Rione Terra a Pozzuoli”.

La scossa principale, di magnitudo 4, è stata registrata alle 4.55 di oggi con epicentro proprio a Pozzuoli e ipocentro a 0,3 km di profondità. Si tratta del sisma più forte dall’inizio della sequenza sismica, che da ieri conta oltre 100 eventi. Sempre nella giornata di ieri si erano verificate anche due scosse di magnitudo 3.3.