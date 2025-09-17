Terremoto Latina, il parroco: “l’ho avvertita, è stata lunga e intensa, tremava tutto”

Il terremoto di oggi a Latina ha impaurito le persone che l'hanno avvertito nel cuore della notte. La testimonianza di don Daniele Della Penna, parroco della chiesa di Santa Chiara

terremoto oggi latina

Ero sveglio quando ho sentito la scossa. Ho avvertito le pareti che tremavano, le stampelle dei vestiti che sbattevano contro l’armadio. La scossa è stata più lunga e intensa dell’altra volta. Stamattina non ho riscontrato danni ma al bar non si parlava d’altro“. A raccontarlo è don Daniele Della Penna, parroco della chiesa di Santa Chiara, che si trova a circa due chilometri dall’epicentro del sisma che alle 4.10 di questa notte ha colpito Latina. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una magnitudo 3.2 a una profondità di 8 chilometri.

Si tratta di uno degli episodi più forti registrati negli ultimi anni a Latina. Già lo scorso 19 agosto era stata registrata una scossa di magnitudo 2.7, con epicentro a Latina Scalo.

