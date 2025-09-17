Terremoto scuote Latina, paura nella zona Est del capoluogo pontino | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto magnitudo 3.2 è stata registrata alle 04:10 a Latina. Secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro nella zona Est del capoluogo pontino, a 4 km dal centro. L’epicentro è stato inoltre localizzato a 10 km da Sezze, Sermoneta, Pontinia, 12 km da Bassiano, 14 km da Norma, 18 km da Cisterna di Latina, 18 km da Roccagorga e 19 km da Priverno. Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose.