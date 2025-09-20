Terremoto Perugia: scossa avvertita in serata, paura tra la popolazione | DATI e MAPPE

Un terremoto è stato avvertito questa sera alle 23:11 in Umbria, con epicentro nella zona di Perugia. La scossa, registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha avuto una magnitudo di 3.8 ad una profondità di 8 km a Massa Martana. Il sisma è stato percepito distintamente non solo nel capoluogo umbro, ma anche nei comuni limitrofi e fino a Terni, generando attimi di paura tra la popolazione.

Il terremoto ha ricordato agli abitanti della regione la fragilità del territorio umbro, già colpito in passato da eventi sismici rilevanti. L’INGV continua a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti sui rilievi strumentali e sull’evoluzione del terremoto.