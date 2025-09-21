Terremoto scuote il Centro Italia: paura e gente in strada a Massa Martana nella notte, gli ultimi aggiornamenti

Tanta la paura nella notte per il terremoto magnitudo 3.8 che ha scosso il Centro Italia ieri alle 23:11, con epicentro a Massa Martana (PG), in Umbria. Il sindaco Francesco Federici, raggiunto dell’ANSA, nei momenti subito dopo la scossa aveva riferito: “La scossa è stata molto forte e al momento gran parte del paese è in strada, spaventata“. “Sono stato subito contattato dal centro regionale di Protezione civile e dalla presidente della Regione Stefania Proietti che ha mostrato vicinanza. Per ora mi sono state segnalate due situazioni con potenziali, apparentemente lievi, danni strutturali ad unità abitative. Ma ogni valutazione, anche attraverso i vigili del fuoco, verrà fatta nelle prossime ore“.

Terremoto in Centro Italia, epicentro in Umbria: avviati sopralluoghi

Sopralluoghi sul territorio sono stati avviati dopo il terremoto con epicentro nella zona di Massa Martana. Le verifiche sono state avviate anche nei territori di Giano dell’Umbria e Todi: è quanto ha riportato il presidente della Regione Stefania Proietti, ribadendo che “al momento non si hanno notizie o segnalazioni di danni“. “Come Regione Umbria, con le nostre strutture, stiamo monitorando costantemente l’evoluzione dell’evento, pronti a dare tutta l’assistenza necessaria ai Comuni e ai cittadini” ha spiegato il governatore.

I vigili del fuoco hanno riportato che alle sale operative non è arrivata alcuna “segnalazione di danni” dopo la scossa di terremoto.