Tifone Bualoi, situazione drammatica in Vietnam: bilancio sempre più grave

Il bilancio delle vittime del tifone Bualoi e delle successive inondazioni in Vietnam è salito a 19, con 88 feriti, ha riferito la Vietnam News Agency . Secondo l’ultimo aggiornamento, 13 persone risultano ancora disperse, mentre altre 8 risultano non rintracciabili. Oltre 105mila case sono state scoperchiate o danneggiate. La provincia centrale di Ha Tinh è stata la più colpita, con oltre 78.800 edifici danneggiati. Il primo ministro vietnamita Pham Minh Chinh ha incaricato le autorità di adottare misure urgenti per sostenere i residenti colpiti e attenuare le conseguenze del tifone. Ha ordinato la riparazione delle strutture educative e mediche danneggiate entro il 5 ottobre.

Secondo il National Center for Hydro-Meteorological Forecasting, si prevede che alluvioni lampo e frane persisteranno per i prossimi 2 o 3 giorni.