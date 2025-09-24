Tifone Ragasa: landfall nel Sud della Cina, 15 morti a Taiwan

Il tifone Ragasa ha effettuato il landfall nel Sud della Cina, secondo quanto riferito dalle autorità, dopo aver causato forti venti a Hong Kong e almeno 15 vittime a Taiwan. “Ragasa ha toccato terra lungo la costa dell’isola di Hailing, nella città di Yangjiang, nella provincia del Guangdong, intorno alle 17”, ha dichiarato l’agenzia meteorologica nazionale. A Yangjiang, sulla traiettoria del tifone, i forti venti hanno strappato le insegne dagli edifici, sradicato alberi e distrutto recinzioni. Per diverse ore, i venti generati da Ragasa hanno scosso gli edifici e intense precipitazioni si sono abbattute sulla città.