Tifone Ragasa: landfall nel Sud della Cina, 15 morti a Taiwan

Il Tifone Ragasa ha toccato terra nella Cina meridionale, secondo quanto ha riferito il servizio meteorologico nazionale cinese

tifone ragasa landfall cina

Il tifone Ragasa ha effettuato il landfall nel Sud della Cina, secondo quanto riferito dalle autorità, dopo aver causato forti venti a Hong Kong e almeno 15 vittime a Taiwan. “Ragasa ha toccato terra lungo la costa dell’isola di Hailing, nella città di Yangjiang, nella provincia del Guangdong, intorno alle 17”, ha dichiarato l’agenzia meteorologica nazionale. A Yangjiang, sulla traiettoria del tifone, i forti venti hanno strappato le insegne dagli edifici, sradicato alberi e distrutto recinzioni. Per diverse ore, i venti generati da Ragasa hanno scosso gli edifici e intense precipitazioni si sono abbattute sulla città.

Ultimi approfondimenti di IL METEO NEL MONDO