Tre satelliti verso il Sole: il lancio di IMAP e la nuova frontiera dello studio dello Spazio

Il 23 settembre, alle 07:32 (ora locale della Florida), un razzo Falcon 9 di SpaceX partirà dal Kennedy Space Center con a bordo 3 payload scientifici che promettono di rivoluzionare la comprensione del rapporto tra Sole, Terra e Spazio interstellare. La missione, realizzata in collaborazione tra NASA e NOAA, segna un passo inedito nello studio dell’ambiente spaziale che circonda il nostro pianeta. Il carico principale è l’Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP), il primo satellite progettato per mappare i confini dell’eliopausa, la vasta “bolla magnetica” generata dal vento solare che protegge il Sistema Solare dalle radiazioni cosmiche. Equipaggiato con 10 strumenti costruiti in collaborazione con 27 partner internazionali, IMAP raccoglierà dati su vento solare, polveri interstellari e particelle cariche, contribuendo anche al monitoraggio costante del meteo spaziale.

Insieme a IMAP viaggeranno 2 missioni complementari. La prima è lo Space Weather Follow-on (SWFO-L1) della NOAA, che fungerà da sistema di allerta per le tempeste solari, fornendo dati in tempo reale per proteggere satelliti, reti di comunicazione e infrastrutture elettriche da possibili disturbi geomagnetici. La seconda è l’Osservatorio Geocorona Carruthers, incaricato di studiare la tenue esosfera terrestre, lo strato più esterno dell’atmosfera che si estende fino a metà strada verso la Luna.

Tutti e 3 i satelliti raggiungeranno il punto di Lagrange 1 (L1), a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, una posizione privilegiata che permetterà osservazioni costanti e anticipate dell’attività solare. Questo avamposto scientifico sarà in grado di offrire avvisi tra i 30 e i 60 minuti prima dell’arrivo di tempeste di radiazioni, un margine vitale soprattutto per le missioni con astronauti oltre l’orbita terrestre bassa. Un aspetto cruciale in vista delle future tappe del programma Artemis, che prevede il volo attorno alla Luna nel 2026 e lo sbarco lunare nel 2027.

IMAP, oltre a supportare la sicurezza delle missioni umane, approfondirà la conoscenza dei meccanismi fisici dell’eliosfera e del suo ruolo di scudo naturale contro i raggi cosmici. Parallelamente, l’osservatorio Carruthers permetterà di colmare le lacune nella comprensione dell’esosfera, come le sue reali dimensioni e la distribuzione degli atomi di idrogeno. Questi dati avranno ricadute non solo sullo studio della risposta terrestre alle tempeste geomagnetiche, ma anche sulla ricerca di esopianeti potenzialmente abitabili, fornendo modelli utili per capire l’evoluzione delle atmosfere planetarie.

Con questa missione, NASA e NOAA inaugurano una nuova era nello studio del rapporto tra Sole e Terra, creando un ponte tra la scienza fondamentale e le applicazioni pratiche per la sicurezza tecnologica e delle esplorazioni spaziali future.