Un “morso” di Luna al Sole: il 21 settembre appuntamento con l’eclissi

Il 21 settembre la Luna si posizionerà davanti al Sole dando vita a una eclissi solare parziale. L’evento sarà osservabile soprattutto dall’emisfero australe, coinvolgendo regioni come la Nuova Zelanda meridionale, una piccola porzione dell’Australia orientale, alcune isole del Pacifico e persino parti dell’Antartide. Un’eclissi solare parziale si verifica quando la Luna, durante la fase di novilunio, transita davanti al disco solare senza però coprirlo interamente. Il risultato visivo è quello di un Sole con un “morso”, con una parte della sua superficie oscurata.

Un “morso” di Luna al Sole: orari dell’eclissi

Il fenomeno inizierà intorno alle 17:29 UTC, quando la Luna comincerà a oscurare il margine del Sole. Il culmine dell’eclissi avverrà alle 19:41 UTC: in alcune aree, come l’estremo Sud della Nuova Zelanda e l’Antartide, oltre il 70% del disco solare sarà coperto.

Un evento per pochi fortunati

Si stima che circa 16,6 milioni di persone, pari a solo lo 0,2% della popolazione mondiale, potranno assistere direttamente al fenomeno. Una percentuale esigua che rende questo spettacolo ancora più esclusivo.