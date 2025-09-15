Un “morso” di Luna al Sole: il 21 settembre appuntamento con l’eclissi

Un'eclissi solare parziale sarà protagonista del cielo il 21 settembre, sarà osservabile soprattutto dall’emisfero australe

eclissi solare parziale
Credit NASA

Il 21 settembre la Luna si posizionerà davanti al Sole dando vita a una eclissi solare parziale. L’evento sarà osservabile soprattutto dall’emisfero australe, coinvolgendo regioni come la Nuova Zelanda meridionale, una piccola porzione dell’Australia orientale, alcune isole del Pacifico e persino parti dell’Antartide. Un’eclissi solare parziale si verifica quando la Luna, durante la fase di novilunio, transita davanti al disco solare senza però coprirlo interamente. Il risultato visivo è quello di un Sole con un “morso”, con una parte della sua superficie oscurata.

Un “morso” di Luna al Sole: orari dell’eclissi

Il fenomeno inizierà intorno alle 17:29 UTC, quando la Luna comincerà a oscurare il margine del Sole. Il culmine dell’eclissi avverrà alle 19:41 UTC: in alcune aree, come l’estremo Sud della Nuova Zelanda e l’Antartide, oltre il 70% del disco solare sarà coperto.

Un evento per pochi fortunati

Si stima che circa 16,6 milioni di persone, pari a solo lo 0,2% della popolazione mondiale, potranno assistere direttamente al fenomeno. Una percentuale esigua che rende questo spettacolo ancora più esclusivo.

