Uragano Gabrielle sulle Azzorre: come leggere ed interpretare correttamente i dati relativi a vento, pressione e movimento

I numeri dei bollettini (es. 80 mph, 110 mph, 962 mb, movimento a 26) spiegati in modo semplice per capire forza e impatti dell’uragano Gabrielle sulle isole Azzorre. Tante sono state le richieste dei nostri lettori a tale proposito.

Cosa indicano i valori di 30–40–60–80 mph

Queste cifre rappresentano la velocità del vento sostenuto (o delle raffiche) in miglia orarie e descrivono le diverse fasce di vento attese nelle aree colpite. Le conversioni in km/h sono: 30 mph = 48 km/h, 40 mph = 65 km/h, 60 mph = 97 km/h, 80 mph = 129 km/h. Valori così elevati indicano condizioni di maltempo significative sia sulle isole sia nelle aree marine circostanti.