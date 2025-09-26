Uragano Gabrielle sulle Azzorre: come leggere ed interpretare correttamente i dati relativi a vento, pressione e movimento

I numeri dei bollettini (es. 80 mph, 110 mph, 962 mb, movimento a 26) spiegati in modo semplice per capire forza e impatti dell’uragano Gabrielle sulle isole Azzorre. Tante sono state le richieste dei nostri lettori a tale proposito.
Cosa indicano i valori di 30–40–60–80 mph
Queste cifre rappresentano la velocità del vento sostenuto (o delle raffiche) in miglia orarie e descrivono le diverse fasce di vento attese nelle aree colpite. Le conversioni in km/h sono: 30 mph = 48 km/h, 40 mph = 65 km/h, 60 mph = 97 km/h, 80 mph = 129 km/h. Valori così elevati indicano condizioni di maltempo significative sia sulle isole sia nelle aree marine circostanti.
Che cosa significa “venti 110 mph”
È la velocità massima del vento associata al nucleo dell’uragano, pari a circa 177 km/h. Un’intensità di questo ordine colloca Gabrielle in un range tipico di categoria 2 (Saffir-Simpson), con rischio di danni strutturali, alberi abbattuti, blackout e mareggiate molto pericolose.
“press 962 mb”: la pressione minima centrale
Il dato di 962 mb (o hPa) indica la pressione atmosferica nel cuore del ciclone. Più la pressione è bassa, maggiore è il gradiente di pressione e quindi la capacità del sistema di generare venti intensi e onde molto alte. Questo valore segnala un uragano intenso.
“Movimento a 26”: la velocità di spostamento
Il “movimento a 26” si riferisce, di norma, alla velocità di traslazione del ciclone in mph (circa 42 km/h). Un uragano che avanza rapidamente può accorciare la durata dell’impatto su una singola isola, ma anticipa l’arrivo delle condizioni più critiche (venti, piogge, mareggiate).
Come usare questi dati per valutare gli impatti
- Forza del vento: definisce l’entità dei danni potenziali e delle interruzioni elettriche.
- Pressione centrale: misura la potenza del sistema e la probabilità di onde/storm surge importanti.
- Velocità di spostamento: aiuta a capire quando e per quanto tempo dureranno le condizioni avverse.
Insieme, questi numeri consentono di interpretare correttamente i bollettini ufficiali (NHC, servizi meteo nazionali) e di tradurli in azioni preventive per la sicurezza di persone e infrastrutture.