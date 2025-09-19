Violento terremoto in Kamchatka, “onda di tsunami nella foce del fiume Nalychevo”

Rientrata l’allerta tsunami diramata in seguito al forte terremoto avvenuto al largo della penisola russa della Kamchatka. Il Pacific Tsunami Warning Center statunitense ha riportato che “la minaccia” relativa all’evento sismico “è ora passata“. Il sisma è avvenuto alle 06:58 ora locale (le 20:58 di ieri ora italiana) e secondo i dati USGS ha avuto ipocentro a 19,5 km di profondità è una magnitudo 7.8. Citato dall’agenzia di stampa russa Tass, il governatore locale Vladimir Solodov ha affermato che il terremoto è stato una delle circa 2mila scosse registrate nella penisola dal 30 luglio scorso. “Oggi l’intera Kamchatka si è svegliata alla stessa ora, alle 7 del mattino“, ha commentato Solodov aggiungendo che al momento non vengono segnalati danni a persone o cose.

Il ministro per le Emergenze regionale Sergey Lebedev ha reso noto che un’onda tsunami di circa 30 cm è penetrata nella foce del fiume Nalychevo in seguito alla scossa, senza particolari conseguenze.