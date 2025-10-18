Aeroporto di Dacca, riprendono i voli dopo il maxi incendio: il bilancio ufficiale dei feriti

Sono ripresi i voli all’aeroporto internazionale di Dacca, Hazrat Shahjalal International Airport, sei ore dopo un incendio che ha devastato l’area cargo di quello che è il principale scalo del Paese. Il primo volo è partito alle 21.06 ora locale, poco dopo la riapertura della pista, hanno confermato dallo scalo. Sheikh Basir Uddin, consigliere del ministero per l’Aviazione civile, ha confermato che i Vigili del Fuoco sono riusciti a domare le fiamme e ha spiegato che l’incendio ha distrutto il deposito merci dedicato ai prodotti importati. Il bilancio ufficiale parla di almeno 27 feriti tra le persone intervenute per contrastare le fiamme. Le autorità hanno annunciato un’indagine per accertare le cause dell’incendio.