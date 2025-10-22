Allerta Meteo, l’Aeronautica avverte: “domani tempesta sull’Italia, burrasca forte e temporali in 11 regioni”

Allerta Meteo per il transito della tempesta Benjamin: domani 23 ottobre 2025 sono infatti attese “precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale” e “vento forte con raffiche fino a burrasca forte“, in diverse regioni. In considerazione della situazione, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 22 ottobre 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo: temporali e burrasca per la tempesta Benjamin, nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 22/10/25. Fenomeni intensi entro le prossime 12/18 ore: in considerazione del transito della tempesta denominata Benjamin, si prevedono precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale: dalla mattinata di domani 23 ottobre 2025 e fino alla serata, su Liguria di levante, Emilia-Romagna occidentale e alta Toscana ;

23 ottobre 2025 e fino alla serata, su di levante, occidentale e alta ; dal pomeriggio di domani e fino alla serata su alto Veneto e Friuli-Venezia Giulia. I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e locali grandinate. Si prevede inoltre, dalla mattinata di domani 23 ottobre 2025, e fino alla serata vento forte con raffiche fino a burrasca forte: di foehn da Ovest su Valle d’Aosta e Piemonte ;

e ; dai quadranti meridionali su Liguria , Emilia-Romagna , Veneto , Friuli-Venezia Giulia , Toscana , Marche , Umbria , Abruzzo e con particolare riferimento alle zone appenniniche delle relative regioni;

, , , , , , , e con particolare riferimento alle zone appenniniche delle relative regioni; occidentale sulla Sardegna; possibili mareggiate lungo le coste esposte. Si prevede infine, dal pomeriggio di domani, 23 ottobre 2025, stato del mare fino a molto agitato e localmente grosso su Mar Ligure e alto Tirreno con forti mareggiate lungo le coste toscane“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

