Allerta Meteo, arrivano le grandi piogge autunnali e scatta l’allarme maltempo: dalla Spagna all’Italia, alto rischio alluvioni!

Torna il maltempo sull’Italia dopo la breve parentesi anticiclonica che ha concesso una timida tregua di bel tempo, prevalentemente al Centro/Nord e per qualche giorno anche al Sud. E il maltempo tornerà prima laddove aveva colpito più di recente, proprio in quel Sud interessato ad inizio mese dall’eccezionale ondata di freddo invernale prematura, con forte maltempo e nevicate record. Già questa settimana, infatti, nelle Regioni del Sud avremo piogge torrenziali, nell’ottica di un’estensione del forte maltempo che colpisce la Spagna e nei prossimi giorni arriverà anche al Centro/Sud Italia.

L’ultima immagine satellitare, infatti, ci racconta i forti temporali sulla Spagna orientale, bersagliata da giorni da piogge alluvionali, mentre una nuova ondata di freddo polare scivola giù lungo l’Europa orientale, ben visibile nella parte alta della mappa tra Svezia e Polonia:

Il forte maltempo in Spagna è visibile anche nell’immagine al visibile di EUMETSAT che ci racconta molto sull’evoluzione del tempo in atto: l’irruzione fredda ben visibile a est, e le grandi perturbazioni atlantiche che incombono sull’Europa da ovest:

Allerta Meteo: i dettagli sul ritorno del maltempo, ormai imminente

Dopo la breve tregua anticiclonica, nei prossimi giorni torna il maltempo sull’Italia. Dapprima al Centro/Sud, a partire da domani, martedì 14 ottobre, con forti temporali intorno a Sardegna, Corsica, Toscana e Lazio, nel mar Tirreno, in rapido spostamento verso le Regioni meridionali.

Attenzione, sempre domani, ai temporali pomeridiani tra Lazio, Abruzzo, Molise e zone interne di Campania e Sicilia: il maltempo inizierà subito a fare sul serio. E infatti dopodomani, mercoledì 15 ottobre, i forti temporali si sposteranno dal Tirreno verso l’estremo Sud, colpendo Sardegna, Sicilia e Calabria, in modo molto intenso in serata. Poi giovedì 16 risaliranno su Puglia e Basilicata, provocando piogge torrenziali. E’ alto il rischio di eventi alluvionali, analoghi a quelli che negli ultimi giorni hanno colpito la Spagna e l’area di Valencia, in allarme rosso da venerdì scorso, con evacuazioni e devastazioni a causa dei fenomeni meteo estremi.

Il maltempo continuerà per tutta la settimana, weekend compreso, al Sud. E la prossima settimana tornerà a fare sul serio anche al Nord e nelle Regioni centrali tirreniche, per il ritorno delle perturbazioni atlantiche. Le grandi piogge autunnali stanno arrivando.

Tutti i dettagli nel video:

