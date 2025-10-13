Maltempo Spagna, Valencia sotto osservazione: violenti temporali e fulmini sulla costa sud, prolungata l’allerta rossa

Le ultime immagini combinate di radar e satellite evidenziano nuclei temporaleschi attivi tra le province di Valencia e Castellón. I punti magenta sulle mappe indicano i fulmini registrati nell’ultima ora, con una forte concentrazione tra Xeraco e Xeresa, dove un temporale autorigenerante continua a scaricare rovesci intensi. Poco fa , nella zona di Jesús (area di Valencia), il sistema di rilevamento ha segnalato un doppio impatto al suolo di fulmini: due scariche quasi simultanee, localizzate tramite i marcatori arancioni delle mappe. Un segnale chiaro dell’energia in gioco lungo la fascia costiera. L’Agenzia Statale di Meteorologia (AEMET) ha esteso fino alle 23:59 l’avviso rosso sulla costa sud di Valencia. Sono possibili 100 l/m² in un’ora e fino a 180 l/m² in 12 ore, soprattutto tra Gandia e Valldigna. Gli effetti più probabili riguardano allagamenti urbani, difficoltà alla viabilità e criticità dei sistemi di drenaggio.

DANA in azione: perché i fenomeni sono così intensi

Il maltempo è generato da una DANA (goccia fredda in quota) che concentra aria molto fredda nei medi e alti livelli dell’atmosfera sopra un mare ancora mite e umido. Questa configurazione favorisce forti moti ascensionali e la nascita di celle temporalesche autorigeneranti, capaci di insistere sulla stessa area per ore e di scaricare precipitazioni molto abbondanti in poco tempo.

Aree più esposte e cosa aspettarsi nelle prossime ore

ZONA CALDA: costa sud di Valencia, con focus tra Gandia e Valldigna .

costa sud di Valencia, con focus tra e . ATTIVITÀ ELETTRICA: fulmini frequenti vicino alla costa e nei nuclei sul sud di Castellón.

fulmini frequenti vicino alla costa e nei nuclei sul sud di Castellón. VARIABILITÀ ELEVATA: rovesci a carattere spot, con rapide evoluzioni e possibili nuovi temporali improvvisi.

Consigli pratici di sicurezza

Evita gli spostamenti non necessari nelle aree in allerta e non attraversare sottopassi o strade allagate.

nelle aree in allerta e non attraversare o strade allagate. Tieni monitorati i bollettini ufficiali e le indicazioni della Protezione Civile e di AEMET .

e le indicazioni della e di . In presenza di attività elettrica, allontanati da spiagge, moli, alberi isolati e strutture metalliche esposte.

Tendenza a breve

Nelle prossime 48–72 ore la situazione resterà dinamica: la traiettoria del minimo in quota condizionerà la localizzazione dei massimi di pioggia. Possibili fasi di attenuazione si alterneranno a nuovi impulsi temporaleschi, specie lungo la costa sud di Valencia.