Piogge torrenziali nell’Est della Spagna: danni alle infrastrutture, gravi disagi in Catalogna

L’Est della Spagna continua a rimanere stretto nella morsa del maltempo. Nelle ultime ore, forti piogge hanno provocato gravi disagi soprattutto nella provincia di Tarragona, nel Sud della Catalogna, dove la situazione rimane critica. Le precipitazioni più intense si sono concentrate nel pomeriggio e nella serata di ieri nella comarca del Montsià, causando allagamenti, strade invase dal fango e danni a infrastrutture e abitazioni. Le piogge hanno provocato gravi danni a un tratto della linea ferroviaria Barcellona–Valencia, con la circolazione sospesa anche oggi, secondo quanto riferito dall’operatore Renfe.

Sulla autostrada AP-7, l’acqua ha invaso completamente la carreggiata all’altezza di Freginals e Ulldecona, rendendo necessario bloccare temporaneamente il traffico. Una corsia resta chiusa anche nella giornata odierna.

Visita del governatore catalano e prime stime dei danni

Il governatore catalano Salvador Illa ha visitato questa mattina alcuni dei comuni più colpiti per valutare la situazione e avviare la conta dei danni alle infrastrutture.

“Per fortuna, finora non c’è stata nessuna vittima”, ha dichiarato Illa, aggiungendo però che “l’episodio di piogge intense non è ancora concluso” e che “l’allerta meteo rimarrà attiva anche nelle prossime ore in tutto il litorale e pre-litorale catalano”.

Scuole chiuse e servizi sospesi

In 5 comarche della Catalogna le lezioni scolastiche in presenza sono state sospese, così come le attività sanitarie non urgenti. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e invitano i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Emergenza estesa anche alla Comunità Valenciana e alle Baleari

La perturbazione interessa anche altre aree del Paese. In Comunità Valenciana, in particolare nelle province di Valencia e Castellón, diverse scuole sono rimaste chiuse oggi per motivi di sicurezza. Situazioni difficili si registrano inoltre nelle isole Baleari, dove si sono verificati allagamenti in edifici e strade a Ibiza.

Nei giorni precedenti, piogge abbondanti avevano già causato disagi nelle zone di Alicante e nella regione di Murcia, segno di una persistenza del maltempo sull’intera fascia orientale della Spagna.

Le autorità mantengono alta l’allerta meteorologica, mentre proseguono gli interventi di emergenza e i lavori per ripristinare la viabilità. Per ora, il bilancio è pesante in termini di danni materiali, ma fortunatamente senza vittime.