Maltempo Spagna, emergenza in Catalogna: almeno 18 feriti e 400 evacuati a Tarragona

Le precipitazioni registrate dal fine settimana sono state particolarmente intense. L’allerta meteo per forti piogge rimane attiva in diverse aree della Spagna orientale

maltempo spagna catalogna tarragona

Almeno 18 persone hanno ricevuto assistenza sanitaria durante l’ondata di maltempo che sta colpendo la provincia di Tarragona, in Catalogna: una per ferite gravi e le altre per lesioni lievi, secondo quanto riferito in un comunicato ufficiale della Protezione Civile spagnola. Circa 400 persone sono state evacuate dalle loro abitazioni e hanno trascorso la notte tra domenica e lunedì in centri di accoglienza. Le precipitazioni registrate dal fine settimana sono state particolarmente intense in alcune zone della provincia: a Mas de Barberans, ad esempio, si sono accumulati fino a 280 mm tra sabato e domenica. L’allerta meteo per forti piogge rimane attiva anche in altre aree della Spagna orientale.

Ultimi approfondimenti di IL METEO NEL MONDO