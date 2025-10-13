Maltempo Spagna, emergenza in Catalogna: almeno 18 feriti e 400 evacuati a Tarragona

Almeno 18 persone hanno ricevuto assistenza sanitaria durante l’ondata di maltempo che sta colpendo la provincia di Tarragona, in Catalogna: una per ferite gravi e le altre per lesioni lievi, secondo quanto riferito in un comunicato ufficiale della Protezione Civile spagnola. Circa 400 persone sono state evacuate dalle loro abitazioni e hanno trascorso la notte tra domenica e lunedì in centri di accoglienza. Le precipitazioni registrate dal fine settimana sono state particolarmente intense in alcune zone della provincia: a Mas de Barberans, ad esempio, si sono accumulati fino a 280 mm tra sabato e domenica. L’allerta meteo per forti piogge rimane attiva anche in altre aree della Spagna orientale.