Maltempo Spagna, Gandia paralizzata dalla DANA “Alice”: allagate scuole, supermercati e l’ospedale | VIDEO

Supermercati, case e persino un ospedale. La pioggia, che ha iniziato a cadere intensamente questa mattina dopo una breve tregua nella giornata di ieri, sta colpendo principalmente due regioni valenciane, nella Spagna sudorientale: La Ribera e La Safor, in particolare quest’ultima finora. La pioggia ha persino costretto alla chiusura di alcuni supermercati a causa dell’intensità dei temporali. Le tempeste a volte rimangono statiche o si sviluppano in modi molto difficili da prevedere, quindi tutte le autorità locali sono in allerta per ulteriori sviluppi. I Vigili del Fuoco hanno spiegato questa mattina che la prima parte della tempesta era stata relativamente calma, ma dopo le 12:25 gli incidenti hanno iniziato a moltiplicarsi nella città di Gandia, a causa delle forti piogge registrate nella zona. Sono caduti 100mm di pioggia in un’ora.

L’AEMET, l’agenzia meteorologica spagnola, ha emesso un’allerta rossa per la costa meridionale di Valencia, raccomandando estrema cautela. Dalle 12:25, i Vigili del Fuoco del Consorzio hanno ricevuto quattro allerte a Gandia per drenare l’acqua o monitorare la situazione in diversi punti della città: l’ingresso della scuola Calderón, un’abitazione in Calle Reis Catòlics, il Teatro Azorín e il centro anziani in Calle Plus Ultra.

Inoltre, i Vigili del Fuoco del Consorzio Valencia sono stati mobilitati per assistere un veicolo intrappolato nell’acqua in Calle Oliva, perlustrare un parcheggio in Avenida Alicante, ispezionare il tetto di un edificio in Calle San Vicente Ferrer e rimuovere un albero in Plaza Elíptica.

Le precipitazioni, che in alcuni casi hanno raggiunto livelli torrenziali, continuano a cadere in un episodio che sembra non avere fine. Ad esempio, questa mattina a Benifairó de la Valldigna sono caduti 61mm, di cui 27,4mm in soli dieci minuti. Questa situazione ha costretto alla chiusura di alcune strade.

Inoltre, il traffico è già difficoltoso in alcune strade di Gandia a causa della pioggia. Nel bacino di Safor, la situazione è peggiorata con il passare della mattinata, con l’acqua che è penetrata in un centro sanitario e in alcuni supermercati.

La portata del burrone di Beniopa è aumentata drasticamente e i residenti sono già preoccupati.

Problemi in numerose località

Un po’ più a nord, nella città di Cullera, che registra continui episodi dalla scorsa settimana, la pioggia cade molto intensamente e il Consiglio Comunale mantiene le sue misure di sorveglianza per prevenire incidenti. Il temporale ha anche causato tre fulmini in città. Uno ha colpito una palma, che è stata spenta dalla pioggia stessa, e altri due hanno colpito il cornicione di due edifici residenziali. Tutti questi hanno causato danni materiali in Calle Fray Pascual Jover e all’edificio Santa Marta I nella zona di Racó.

La linea ferroviaria, la strada Coma e la strada Brosquil (CV-603) sono chiuse, poiché continuano ad accumulare acqua, rendendo difficoltoso il traffico in alcuni tratti. Anche la strada Molí Cremat e la strada nella zona commerciale verso il cimitero sono chiuse. Inoltre, il sindaco Jordi Mayor ha decretato la chiusura di tutte le strutture e gli edifici comunali poco dopo le 13:30.

Anche il Consiglio Comunale di Piles ha segnalato la chiusura di strade come la strada Miramar ed è preoccupato per l’aumento del flusso dei burroni.