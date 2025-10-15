Allerta Meteo Calabria, scuole chiuse domani 16 ottobre: l’ELENCO aggiornato LIVE

È stata elevata ad arancione, in tutta la Calabria, l’allerta meteo per rischio idraulico e idrogeologico per temporali, valida per le giornate di oggi e domani, 15 e 16 ottobre 2025. Sono attese “precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale soprattutto sui settori meridionali e ionici con quantitativi cumulati puntualmente elevati. I fenomeni saranno accompagnati da attività elettrica. Grandinate e forti raffiche di vento“, si legge nel bollettino diramato dalla Protezione Civile regionale. A causa delle avverse condizioni meteo e dei disagi conseguenti, i sindaci di alcuni Comuni della regione hanno deciso la chiusura degli istituti scolastici.

In questo articolo, di seguito, aggiorneremo l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani, giovedì 16 ottobre 2025.

Allerta Meteo Calabria: scuole chiuse domani 16 ottobre 2025, l’ELENCO aggiornato LIVE

Catanzaro

Crotone

Serra San Bruno (VV)

Amaroni (CZ)

Cortale (CZ)

Girifalco (CZ)

Gizzeria (CZ)

Marcedusa (CZ)

Magisano (CZ)

Petronà (CZ)

Sersale (CZ)

Elenco in aggiornamento

