Allerta Meteo Campania: attenzione da stasera, vento forte e mare agitato

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo valida sull’intero territorio per vento forte e mare agitato lungo le coste. Dalle 20 di oggi, mercoledì 1° ottobre, alle 20 di venerdì 3 ottobre, si prevedono “venti forti dai quadranti settentrionali, con locali raffiche. Mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti, con possibili mareggiate“. L’avviso emanato dal centro Funzionale e diramato dalla sala Operativa regionale della protezione civile ha colore verde poiché il codice colore si riferisce al solo rischio idrogeologico ed idraulico associato alle precipitazioni che non è al momento previsto.

