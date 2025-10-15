Allerta Meteo Campania: codice giallo esteso a tutta la fascia costiera

L’allerta meteo codice giallo attualmente in vigore su parte della Campania per temporali è stata estesa a tutta la fascia costiera, dal Casertano fino al Cilento. La perturbazione meteo che sta interessando il territorio, riporta l’avviso del Centro funzionale della Protezione civile della Regione Campania, “è in rapida evoluzione e, da questo pomeriggio, interesserà anche i settori della fascia costiera della Campania che non erano inclusi nel precedente avviso“. Per questo motivo è stata emanata “una nuova allerta meteo che integra, amplia e proroga quella già in vigore che riguardava le zone di allerta 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini)“. A partire dalle 18 di oggi e fino alle 18 di domani, la criticità idrogeologica di livello giallo viene allargata a buona parte del territorio regionale: i temporali e i rovesci riguarderanno, oltre alle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) anche le zone: 5 (Tusciano è Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento). Sono previste ancora precipitazioni intense che si manifesteranno a carattere temporalesco e potranno avere rapidità di evoluzione e particolare intensità.

