Allerta Meteo Campania, domenica possibili temporali intensi

La Protezione Civile regionale della Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali con fulmini, valido dalle 6 alle 23.59 di domani, domenica 5 ottobre. Sono previste precipitazioni intense su tutto il territorio, ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Il quadro meteo è caratterizzato da incertezza previsionale: i temporali potranno avere rapidità di evoluzione e particolare intensità a scala locale. Saranno possibili anche grandinate e forti venti, a partire dalla mattina e fino a tardo-pomeriggio sera.

Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano “possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane”. A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento “potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni”.

La Protezione Civile ricorda, inoltre, ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di “porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa regionale”.

Allerta Meteo Napoli: chiusi parchi, spiagge e pontile di Bagnoli

A seguito dell’Avviso di Allerta Meteo per fenomeni meteorologici avversi che interesseranno il territorio di Napoli a partire dalle ore 6 e fino alle ore 23:59 di domenica 5 ottobre, a scopo precauzionale e per la tutela della pubblica incolumità, l’Amministrazione Comunale di Napoli ha disposto l’adozione delle seguenti misure: chiusura totale dei parchi cittadini e del Pontile Nord di Bagnoli; interdizione dell’accesso alle spiagge pubbliche cittadine.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.