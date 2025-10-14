Allerta Meteo Campania: previste piogge intense e temporali

La Protezione Civile regionale della Campania ha emanato un’allerta meteo di livello giallo sulle zone di allerta 1 (Piana Campana, Napoli, isole, area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), valida per l’intera giornata di domani, mercoledì 15 ottobre. L’ondata di maltempo potrebbe comportare possibili criticità di carattere idrogeologico. Sono previste precipitazioni intense che si manifesteranno a carattere temporalesco e potranno avere rapidità di evoluzione e particolare intensità a scala locale, soprattutto sulle isole e sulla fascia costiera. Il quadro meteo è caratterizzato da incertezza previsionale. Saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento.

