Allerta Meteo, clamoroso shock termico al Sud tra domenica e lunedì: da +34°C a +16°C in meno di 24 ore

L’Italia è alle prese con la tempesta Benjamin che sta provocando forte maltempo e soprattutto si intensificherà nelle prossime ore. Attenzione, però, ai giorni successivi: a questa ondata di maltempo ne seguirà un’altra, forse ancora più forte, nel fine settimana. Tra sabato e domenica, infatti, una nuova perturbazione proveniente dall’oceano Atlantico si porterà sul nostro Paese, determinando maltempo estremo con piogge torrenziali tra sabato sera e domenica in Toscana, Lazio, Campania e Sardegna, quindi nell’area tirrenica.

Impressionante l’altalena delle temperature prevista al Sud Italia, dove avremo un richiamo caldo importante nella fase pre-frontale di questo ciclone, e poi seguirà un crollo termico davvero impressionante nella giornata di lunedì 27 ottobre. La Regione più colpita sarà la Sicilia, ma anche Calabria e Puglia non scherzano in termini di sbalzi termici. In Sicilia, domenica pomeriggio avremo un’isoterma di +20°C ad 850hPa che abbraccerà quasi tutta la Regione, con valori di +22°C tra Ragusa e Siracusa. Questo significa che le temperature saranno aumentate di oltre dieci gradi rispetto al giorno precedente (sabato), e che le temperature massime domenica pomeriggio supereranno i +33/+34°C in molte località siciliane.

Impressionante, però, sarà il crollo termico del giorno successivo, lunedì 27 ottobre: alla stessa quota avremo isoterme di +9°C, questo significa 13°C in meno rispetto al pomeriggio di domenica. Le temperature crolleranno al suolo di oltre 15°C in meno di 24 ore, con forti piogge e temporali che colpiranno il basso Tirreno, tra Calabria e Sicilia, proprio nella prima parte della giornata di lunedì.

Da una domenica di piena estate, ad un lunedì di quasi inverno: questa, in estrema sintesi, l’evoluzione meteo attesa per i prossimi giorni all’estremo Sud. I dettagli nel video di seguito:

