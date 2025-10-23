Allerta Meteo, l’Italia si prepara ad una serata da incubo: piogge torrenziali e vento da uragano | MAPPE

Sono ore di grande apprensione meteorologica sull’Italia per l’arrivo della tempesta Benjamin, ormai imminente. Il Ciclone atlantico ha già lasciato una scia di danni e distruzione in Francia, e nella serata odierna si abbatterà sull’Italia provocando piogge torrenziali al Nord/Est e nelle Regioni tirreniche. In termini di precipitazioni, preoccupa in modo particolare la situazione di Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove cadranno oltre 200mm di pioggia al confine con la Slovenia. Grandi piogge anche nelle Regioni tirreniche: Toscana, Lazio, Campania e Calabria, anche qui con veri e propri nubifragi.

Impressionante la mappa con le precipitazioni previste dal modello Moloch del CNR proprio per questa sera:

Anche nella notte il maltempo continuerà, soprattutto al Sud, con forti piogge in Calabria e Sicilia e ulteriori precipitazioni intorno all’Italia, dal confine occidentale delle Alpi, con Francia e Svizzera dove la neve scenderà di quota, fino ai Balcani con piogge torrenziali in Montenegro e Albania:

In termini di maltempo, attenzione al forte vento: soffierà impetuoso con raffiche superiori ai 150km/h in molte Regioni del Centro/Nord, con intense mareggiate lungo le coste esposte. Il vento continuerà anche domani al Sud, mentre il tempo migliorerà generalmente nel corso della giornata di venerdì in tutto il Paese. I dettagli nel video di seguito:

