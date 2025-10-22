Allerta Meteo, domani forte ondata di maltempo: scuole chiuse, ecco dove

Una nuova forte ondata di maltempo colpirà in particolare le regioni del Centro-Nord nella giornata di domani, spingendo la Protezione Civile ad emettere l’allerta meteo arancione in Liguria e Toscana per le forti piogge e i temporali attesi. Alla luce di queste previsioni meteo, i sindaci di alcuni Comuni stanno decidendo la chiusura delle scuole. In questo articolo, aggiorneremo l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse per allerta meteo nella giornata di giovedì 23 ottobre.

Liguria

Chiuse tutte le scuole superiori in provincia della Spezia

La Spezia

Bargagli (GE)

(GE) Campomorone (GE)

(GE) Casarza Ligure (GE)

(GE) Castiglione Chiavarese (GE)

(GE) Ceranesi (GE)

(GE) Chiavari (GE)

(GE) Cogoleto (GE)

(GE) Davagna (GE)

(GE) Lavagna (GE)

(GE) Moconesi (GE)

(GE) Pieve Ligure (GE)

(GE) San Colombano Certenoli (GE)

(GE) Santa Margherita Ligure (GE)

(GE) Sestri Levante (GE)

(GE) Sori (GE)

(GE) Follo (SP)

(SP) Sarzana (SP)

(SP) Sesta Godano (SP)

Toscana

Carrara

Cecina (LI)

(LI) Collesalvetti (LI)

(LI) Bagnone (MS)

(MS) Fivizzano (MS)

(MS) Licciana Nardi (MS)

Elenco in aggiornamento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: