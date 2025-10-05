Allerta Meteo, domenica di freddo e burrasca al Nord/Est. Il maltempo si sposta rapidamente al Centro/Sud: attenzione alle prossime ore!

È una prima domenica di ottobre dal sapore pienamente invernale quella che sta vivendo il Nord-Est dell’Italia. Pioggia battente, freddo intenso, vento forte e perfino neve sui rilievi stanno disegnando uno scenario meteorologico che ricorda più dicembre che l’autunno appena iniziato. Il maltempo sta colpendo dalle prime ore del mattino, in modo molto intenso, le Regioni dell’alto Adriatico, e nelle prossime ore, durante il pomeriggio, si sposterà al Centro/Sud. Ampi sprazzi di sereno, invece, al Nord/Ovest e nell’alto Tirreno.

Vediamo la situazione zona per zona.

Maltempo estremo tra Friuli Venezia Giulia e Veneto

A Trieste la pioggia cade senza sosta con appena +6°C in pieno giorno, mentre in pianura friulana, tra Udine, Gorizia, Monfalcone e Ronchi dei Legionari, le temperature oscillano intorno ai +7°C e si sono già superati i 100mm di pioggia. Le montagne al confine con la Slovenia e la Croazia sono imbiancate da abbondanti nevicate, un evento del tutto anomalo per questo periodo. Le stesse regioni slovene e croate stanno affrontando un maltempo alluvionale, con fiumi in piena e disagi diffusi.

Anche il Veneto è sotto una pioggia battente: lungo la fascia costiera da Grado a Bibione e su tutta l’area lagunare, le precipitazioni sono torrenziali. Venezia vive una giornata grigia e fredda con +10°C e rovesci incessanti, mentre tra Treviso, Belluno e Bassano del Grappa i termometri segnano appena +9°C. A Padova si registrano già oltre 40mm di pioggia, mentre il vento di bora sferza la pianura con raffiche che accentuano ulteriormente la sensazione di freddo.

L’Emilia Romagna tra pioggia, freddo e mareggiate

Più a sud, l’Emilia Romagna si presenta spaccata in due: Parma e Piacenza godono di qualche timida schiarita, ma altrove è ancora maltempo pieno. A Bologna piove intensamente con +12°C, mentre in Romagna, da Ravenna a Cesena, le temperature non superano gli +11°C. La bora soffia impetuosa lungo la costa provocando mareggiate violente: a Cesenatico, Rimini e Igea Marina le onde stanno causando danni e allagamenti nei tratti più esposti.

Allerta Meteo: nel pomeriggio il maltempo scivola verso il Sud

Nelle prossime ore, il maltempo si sposterà rapidamente verso il Centro-Sud. Sull’Adriatico centrale e meridionale si attendono venti di tramontana fino a 100 km/h, con mare in burrasca e collegamenti marittimi difficili: le Isole Tremiti rischiano l’isolamento per tutta la serata.

Sta già piovendo sul Lazio, in Campania e nel Frusinate, dove la colonnina di mercurio si ferma sui +13°C. In Abruzzo, per effetto del garbino, si registrano in mattinata +24/25°C a Pescara e Chieti, ma dal pomeriggio anche qui arriverà l’aria fredda e le piogge.

Il peggioramento più intenso è atteso in Calabria, soprattutto sul versante tirrenico e nel Cosentino, dove potranno cadere oltre 70mm di pioggia proprio nel giorno delle elezioni regionali. In serata le piogge raggiungeranno anche la Sicilia e la Puglia, con un sensibile calo termico e raffiche tempestose.

Domani, lunedì 6 ottobre, il maltempo si concentrerà ancora sul Sud, specie tra Calabria, Sicilia e Puglia, mentre al Nord e al Centro tornerà il sole, anche se il freddo resterà pungente. Una perturbazione lampo, ma molto intensa, che apre il mese di ottobre nel segno del maltempo e del clima rigido. Tutti i dettagli nel video:

