Allerta Meteo Emilia-Romagna: violente raffiche di vento e ingressioni marine a Lido di Dante e Lido di Savio nel ravennate | VIDEO

Una forte mareggiata sta colpendo in queste ore la costa ravennate, causando diffuse ingressioni marine e allagamenti nei principali lidi del litorale. Le onde, spinte da venti di Bora particolarmente sostenuti, stanno interessando in modo significativo le aree di Lido di Dante e Lido di Savio, dove diversi stabilimenti balneari risultano parzialmente o totalmente invasi dall’acqua. La situazione è in costante evoluzione e viene monitorata dalle autorità locali.

Acqua alta e danni agli stabilimenti lungo la costa

Secondo le ultime segnalazioni, il mare ha superato le barriere di contenimento in più punti, penetrando fino alle strutture turistiche poste a ridosso della linea di costa. A Lido di Dante si registrano le situazioni più critiche, con stabilimenti allagati e difficoltà di accesso a tratti di spiaggia. Anche a Lido di Savio l’acqua ha invaso aree pedonali e parcheggi, rendendo necessario l’intervento dei tecnici comunali e delle squadre di emergenza per la messa in sicurezza delle zone più vulnerabili.

Le cause del fenomeno: vento di Bora e onde superiori ai 2 metri

L’evento è legato alla presenza di una profonda depressione sul nord Adriatico, che sta generando raffiche di Bora fino a 90–100 km/h. Questo intenso flusso settentrionale sta spingendo grandi masse d’acqua verso le coste romagnole, favorendo un innalzamento del livello marino e un aumento del moto ondoso con onde stimate tra 2 e 3 metri al largo. Tali condizioni rientrano pienamente nei criteri di una mareggiata significativa con rischio di erosione costiera e danni alle infrastrutture turistiche.

Rischio di erosione costiera e monitoraggio in corso

Le mareggiate di inizio autunno possono avere effetti duraturi sul profilo costiero, soprattutto in aree già colpite da fenomeni erosivi. Le autorità locali e la Protezione Civile stanno monitorando costantemente l’evoluzione della situazione, anche in vista delle prossime ore, quando il vento potrebbe rinforzare ulteriormente.

