Maltempo Emilia Romagna, mareggiata a Cesenatico: diverse zone allagate | FOTO e VIDEO

“La mareggiata che sta interessando la nostra costa è molto violenta con valori al di sopra delle medie storiche. Abbiamo l’altezza del mare a +1.24 metri sul livello del medio mare e vento a 80km/h“. Lo spiega il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli. “Diverse zone del litorale da Zadina a Villamarina risultano allagate, stiamo intervenendo per chiudere le strade allagate, non dirigersi sui lungomare se non per necessità“, avvisa.

Una donna disabile rimasta bloccata in uno stabilimento balneare, a causa dell’innalzamento del mare e dei conseguenti allagamenti, è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco.

Problemi anche nel vicino Ravennate, dove tra Lido di Savio e Lido di Dante si registrano stabilimenti allagati e difficoltà di accesso a tratti di spiaggia, oltre ad aree pedonali e parcheggi allagati. Allagamenti anche tra Pinarella di Cervia, Milano Marittima e Lido Adriano.

Oltre 30 interventi dei Vigili del Fuoco nel Cesenate

Da questa mattina i Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena sono impegnati per il maltempo che ha colpito la provincia: oltre 30 interventi svolti finora. Nell’area collinare, per forte vento e precipitazioni, squadre al lavoro per frane e smottamenti hanno interessato la viabilità locale, mentre numerosi alberi caduti hanno bloccato le strade richiedendo interventi immediati per il ripristino della circolazione in sicurezza.

La situazione più delicata si registra lungo la costa, in particolare a Cesenatico, dove la marea sostenuta ha provocato il sollevamento del livello del mare con conseguenti allagamenti. Sono in corso operazioni di soccorso alla popolazione in difficoltà e di messa in sicurezza delle aree colpite.

Maltempo Emilia Romagna, il mare invade le strade di Cervia

