Allerta Meteo, il maltempo si intensifica. E’ tempo delle grandi piogge autunnali, attenzione a giovedì 23

Le grandi piogge autunnali sono arrivate. Esattamente come previsto nei giorni scorsi, in Toscana oggi è tornata la pioggia dopo oltre tre settimane di secco. E in sei giorni è caduta tutta la pioggia che di solito cade in un mese. Gravi le criticità a Massa e Carrara, con accumuli di oltre 200–210mm sulle colline della Toscana settentrionale, al confine con la Liguria. Piove a dirotto anche al Nord/Est e al Centro Italia, ma il maltempo si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore.

Forti temporali, infatti, si stanno formando nel basso Tirreno e andranno ad abbattersi sulla Campania nel corso del pomeriggio/sera, bersagliando Napoli, il Golfo e la Penisola Sorrentina. Nel pomeriggio-sera sarà proprio la Campania la Regione più colpita dal maltempo, che continuerà ad interessare Lazio, Molise, Marche, Abruzzo, alta Toscana e Friuli Venezia Giulia, con piogge abbondanti e persistenti al confine con la Slovenia.

Allerta Meteo: tutti i dettagli per domani, mercoledì 22 ottobre

Domani, mercoledì 22 ottobre, sarà un’altra giornata piovosa e instabile, per la coda di questo ciclone atlantico – il primo del mese di ottobre – in allontanamento sui Balcani. Avremo infatti piogge torrenziali in Montenegro, Albania e Grecia, ma il maltempo continuerà a colpire anche l’Italia, con ulteriori piogge torrenziali in Toscana, in Campania, Calabria tirrenica e Sicilia occidentale, sin dalle prime ore del mattino. Nuova ondata di piogge e temporali in Svizzera e Francia, con un coinvolgimento dell’area alpina nord/occidentale Italiana (Valle d’Aosta e Piemonte):

Nel pomeriggio-sera di domani, il maltempo continuerà a persistere nelle medesime aree con piogge persistenti in Toscana, Umbria e al Sud, soprattutto nella Calabria tirrenica con nubifragi nel cosentino. Qualche pioggia anche nelle zone interne del Centro, tra Lazio e Abruzzo, e ancora in Campania, nella Sicilia tirrenica e in Sardegna:

Allerta Meteo: nuovo violento ciclone atlantico in arrivo tra giovedì 23 e venerdì 24

Il maltempo di domani sarà prevalentemente orografico, specie nelle ore pomeridiane. Il Ciclone, infatti, si sarà allontanato ma le correnti umide e instabili da ovest continueranno ad alimentare piogge lungo la dorsale occidentale dell’Appennino. Un’altra grande perturbazione atlantica, però, arriverà nei giorni immediatamente successivi, tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre. Si tratta di una tempesta molto intensa, profonda circa 970hPa tra il Canale della Manica e il Mare del Nord, con tanto di fronte freddo sull’Italia nel corso della giornata di giovedì:

Il maltempo di giovedì sarà molto intenso, con piogge torrenziali su tutto il Nord e abbondanti nevicate sull’arco alpino. Stiamo parlando delle grandi piogge autunnali, con accumuli superiori ai 100mm giornalieri in moltissime località dell’Italia settentrionale. Questo ciclone, inoltre, provocherà venti impetuosi tra giovedì pomeriggio e venerdì mattina, con raffiche superiori ai 120km/h su gran parte del nostro Paese, tali da provocare gravi danni e furiose mareggiate sulle coste maggiormente esposte (la Toscana in primis).

Previsioni Meteo, l’evoluzione del weekend e l’ennesimo ciclone atlantico in arrivo tra domenica e lunedì

Nel weekend, tra sabato 25 e domenica 26, le temperature aumenteranno sensibilmente soprattutto al Sud per l’ennesimo richiamo caldo provocato da un altro ciclone atlantico, il terzo in arrivo nel corso di questa settimana, che sfonderà nel nostro Paese proprio domenica provocando ancora una volta forte maltempo al Nord e nelle Regioni centrali, stavolta con un gran freddo.

Inizierà infatti una nuova irruzione fredda che poi durerà tutta la prossima settimana e che già lunedì 27 ottobre si estenderà al Sud, con forti piogge e temporali. I dettagli nel video:

