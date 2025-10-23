Allerta Meteo in Belgio per la Tempesta Benjamin, raffiche di vento fino a 110 km/h

Oltre alla Francia, anche il Belgio è duramente colpito in queste ore dalla tempesta Benjamin. Dalla serata di ieri è in vigore un’allerta gialla su tutto il territorio nazionale, al momento valida fino alle prime ore di venerdì. Nelle Fiandre, tuttavia, l’allerta è stata elevata ad arancione: sono attese raffiche di vento comprese tra 80 e 90 km/h nelle zone interne e tra 90 e 110 km/h lungo la costa nel pomeriggio e nella serata di oggi. Le previsioni indicano inoltre precipitazioni abbondanti, con accumuli compresi tra 20 e 40 millimetri in diverse regioni. È quanto ha comunicato l’Istituto meteorologico nazionale.