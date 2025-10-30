Allerta Meteo, infuria la tempesta di Halloween: scuole chiuse domani 31 ottobre, ecco dove

Imperversa il maltempo sull’Italia per la tempesta di Halloween e nella giornata di domani si estenderà anche al Sud, con piogge e temporali persistenti soprattutto su Calabria e Sicilia. La Protezione Civile ha già emesso l’allerta meteo arancione per la Calabria e alla luce di questa decisione, i sindaci di alcuni Comuni stanno decidendo la chiusura delle scuole. In questo articolo, aggiorneremo l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse per allerta meteo nella giornata di domani, venerdì 31 ottobre.

Allerta Meteo, scuole chiuse in Calabria domani, 31 ottobre

Catanzaro

Albi (CZ)

(CZ) Borgia (CZ)

(CZ) Botricello (CZ)

(CZ) Caraffa (CZ)

(CZ) Chiaravalle (CZ)

(CZ) Fossato Serralta (CZ)

(CZ) Gasperina (CZ)

(CZ) Montepaone (CZ)

(CZ) Palermiti (CZ)

(CZ) Pentone (CZ)

(CZ) Petronà (CZ)

(CZ) San Vito sullo Ionio (CZ)

(CZ) Sellia Marina (CZ)

(CZ) Settingiano (CZ)

(CZ) Soverato (CZ)

(CZ) Squillace (CZ)

(CZ) Stalettì (CZ)

(CZ) Torre di Ruggiero (CZ)

Elenco in aggiornamento.

