Allerta Meteo, la Tempesta di Halloween flagella l’Italia: situazione già critica in Toscana ed Emilia Romagna, e preoccupano i temporali in arrivo al Sud

Imperversa il maltempo sull’Italia per la Tempesta di Halloween, arrivata puntuale come un orologio svizzero e in procinto di entrare nella sua fase più cruenta nelle prossime ore, tra stasera e domani. La protezione civile ha già lanciato l’allarme arancione per le Regioni del Sud, dove alcuni Sindaci hanno già deciso di chiudere le scuole in vista del forte maltempo previsto proprio nel giorno di Halloween. Intanto diluvia al Centro/Nord, con picchi di 250mm di pioggia sul crinale appenninico tra Emilia Romagna e Toscana.

Criticità anche a valle, soprattutto a Livorno. Piove a dirotto in Emilia Romagna, in Toscana, al Nord/Est e al Centro Italia, mentre è migliorato al Nord/Ovest ma resta freddo e nuvoloso (spicca il dato di Alessandria, ferma a +12°C in pieno giorno). Piogge sparse anche in Sardegna, dove però fin qui le precipitazioni sono state deboli e fa paura il maltempo in arrivo nel pomeriggio-sera con i forti temporali provenienti dalle Baleari. La mappa con le previsioni delle piogge per stasera è impressionante proprio per Sardegna, Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Lazio. Il maltempo, infatti, sta arrivando anche su Roma:

Domani, venerdì 31 ottobre, la Tempesta di Halloween sfogherà la sua furia più violenta sulle Regioni del Centro/Sud. Al mattino continuerà a piovere in modo diffuso anche al Nord, ma i fenomeni più intensi colpiranno Sardegna, Sicilia e Calabria, con piogge insistenti su Lazio e Campania e i primi fenomeni precipitativi anche in Puglia. Attenzione ai forti temporali tra Sardegna, Sicilia e Calabria, le Regioni più colpite dai fenomeni estremi nella giornata di Halloween:

Nel pomeriggio-sera il maltempo si concentrerà maggiormente al Sud, soprattutto in Calabria e Sicilia, ma persisteranno nubi sparse in tutt’Italia e ulteriori piogge al Nord, specie in Friuli Venezia Giulia, e al Centro, in particolare nel Lazio. Per una notte di Halloween all’insegna del maltempo tipicamente autunnale:

Evoluzione meteorologica molto interessante anche per inizio novembre, con un ciclone atlantico in arrivo tra domenica 2 e lunedì 3, e poi un lento e progressivo calo termico nel corso della prima parte del mese di novembre. Tutti i dettagli nel video di seguito:

